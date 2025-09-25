Polizza auto, Verti sorprende: fino al 36% di sconto sulla nuova assicurazione online

Settembre, e più in generale l’autunno, è il periodo in cui milioni di automobilisti rinnovano la propria polizza auto. Tra questi, c’è anche chi decide di cambiare compagnia assicurativa, in modo da risparmiare qualcosa sul premio RC Auto e le altre garanzie. E il miglior modo per riuscirci è quello di affidarsi a un’assicurazione online.

Tra le proposte più interessanti del momento si annovera quella di Verti, compagnia assicurativa appartenente al Gruppo MAPFRE, colosso assicurativo globale. Uno dei suoi principali punti di forza consiste nell’offrire prodotti trasparenti e, allo stesso tempo, innovativi, così da venire incontro a quelle che sono le esigenze della clientela degli ultimi anni.

Gli utenti che scelgono di sottoscrivere una nuova polizza auto con Verti entro il 28 ottobre beneficeranno di uno sconto fino al 36%. Per ottenere la scontistica massima occorre rispettare i seguenti requisiti: stipulare per la prima volta un’assicurazione Verti, essere in classe di merito BM 1 da almeno 12 mesi, non aver avuto sinistri negli ultimi cinque anni, scegliere il pagamento annuale della polizza, essere titolari di un’auto elettrica da non più di un anno, nonché aggiungere alla propria polizza le garanzie Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Incendio e furto, Assistenza strale e Opzione carrozzerie convenzionate.

Sempre per quanto riguarda i requisiti della promozione Verti, è richiesto il pagamento online tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. La compagnia assicurativa online chiarisce inoltre che lo sconto del 36% viene applicato sulla tariffa annuale della polizza RC Auto.

Volendo, chiunque può effettuare un preventivo gratuito per farsi un’idea più precisa sul costo del premio, tenendo in considerazione anche le garanzie aggiunte. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina iniziale della compagnia Verti, inserire il numero della targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario. Dopodiché, basta aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy" e cliccare sul pulsante Fai un preventivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.