Subaru torna al passato: in arrivo tre auto con cambio manuale

I puristi cresciuti con il mito della Impreza faranno i salti di gioia per il lancio di nuovi modelli con la trasmissione manuale. Difficilmente le sensazioni che regala quella mano destra sul pomello del cambio potrà mai passare del tutto di moda. Sono diversi i costruttori che stanno tenendo in vita il pedale della frizione e non parliamo solo di Porsche e, ma anche di top brand del Paese del Sol Levante come Mazda e Subaru.

Il termine Subaru in lingua giapponese è proprio il nome dell’ammasso stellare delle Pleiadi e l’obiettivo è quello di mandare in orbita la gamma, investendo risorse importanti su auto con tre pedali. Nel corso di una conferenza stampa al Fuji Speedway, durante una gara endurance, il marchi giapponese ha ufficializzato il lancio di tre nuove vetture dotate di cambio manuale.

In arrivo la WRX STI

Il Chief Technology Officer, Tetsuro Fujinuki, ha annunciato che Subaru punterà “a creare auto che possano essere apprezzate in modo più casual”. E’ prevista una nuova variante della WRX con cambio TY85 ereditato dalle precedenti STI. Non è ancora ufficiale la produzione di una WRX STI, ma il modello sembra ispirarsi alla WRX STI Sport Prototype mostrata all’inizio del 2026.

Il secondo modello dovrebbe essere una nuova derivazione della BRZ, concepita come erede della STI Sport Type RA (Record Attempt), serie speciale lanciata sul mercato giapponese nel 2025. Subaru ha pensato solo a 300 fortunati clienti e le ha vendute tramite un sistema a sorteggio. Il nuovo modello dovrebbe offrire, grazie a un peso leggero, un piacere di guida estremo.

Una hatchback con cambio manuale

Subaru ha presentato il terzo modello come una nuova “base car accessibile”. Il marchio nipponico vorrebbe proporre un vettura compatta semplificando la dotazione di serie. Non è ancora stato ufficializzato se il modello di produzione condividerà degli elementi con la Performance-B STI Concept svelata al Japan Mobility Show dello scorso anno.

La show car di Tokyo aveva il patrimonio genetico della hot hatch stile WRX STI in tutto tranne che nel nome. Subaru prevede di lanciare tutte e tre le auto in modo scaglionato entro la fine del 2026. Grazie al nuovo ufficio dedicato, lo Sports Vehicle Planning Office, l’azienda ha mostrato una BRZ a ruote alte in versione rally con trazione integrale e motore turbo. Pare evidente che il marchio giapponese sia pronto a fare un passo indietro per farne due in avanti.

Subaru ha una lunga storia di edizioni speciali a tiratura limitata introdotte solo per il mercato locale, ma con una hatchback economica, una sportiva di razza e una berlina potrebbe fare il botto di vendite anche a livello globale. I nuovi modelli sembrano destinati al Paese del Sol Levante. Lo stesso vale per la BRZ in specifica rally, sviluppata per competere nel Campionato Rally Giapponese (All Japan Rally Championship).