Subaru UNCHARTED, il SUV elettrico anche per l’off-road: prezzi da 34.900 euro

La nuova Subaru UNCHARTED segna l’ingresso della Casa delle Pleiadi nel segmento dei SUV elettrici compatti. Questo modello, basato su una piattaforma EV nativa condivisa con la Toyota C-HR+, coniuga l’anima offroad tipica del marchio giapponese con l’efficienza della mobilità elettrica, il tutto in dimensioni perfette per la città. La UNCHARTED è la prima Subaru disponibile anche con trazione anteriore: questa versione è pensata per chi cerca la massima efficienza nell’utilizzo quotidiano e va ad affiancarsi all’immancabile variante con trazione 4×4.

Esterni: il carattere non le manca

Lo stile della Subaru UNCHARTED rompe con gli schemi classici del passato ed è caratterizzato da tagli netti, scalfitture e superfici morbide. Un mix che crea una presenza su strada di grande impatto. Con una lunghezza di 4,53 metri siamo nel pieno del segmento C SUV, apprezzatissimo in Europa. Non mancano i passaruota marcati con massicci fascioni in plastica grezza, che sottolineano la forte vocazione fuoristradistica del marchio giapponese, confermata dall’altezza da terra di ben 21 centimetri, un dato al vertice nella categoria (la cugina CHR+ si ferma a 18 cm). Nel frontale troviamo i fari a LED sdoppiati, con i gruppi ottici principali impreziositi da una firma luminosa a sei punti che richiama il numero di stelle presenti nel logo del brand. Il posteriore si distingue per lo stile da coupé, con il padiglione discendente e un lunotto fortemente inclinato, oltre che per la scenografica striscia led che unisce trasversalmente i fari.

Interni: tecnologia e praticità

Motorizzazioni: da 167 a 343 CV

Nell’abitacolo il salto generazionale rispetto ai precedenti modelli della Casa è immediatamente percepibile. Al centro della plancia si trova lo schermodel sistema infotelematico, che risulta molto reattivo e connesso in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. In un’ottica di praticità ed ergonomia, Subaru ha mantenuto i comandi fisici per la regolazione della climatizzazione, una scelta che apprezziamo. Dietro al volante, la strumentazione completamente digitale è posizionata in alto, in stile head-up display, per evitare di distogliere lo sguardo dalla strada. Lo spazio a bordo è abbondante per quattro persone, con sedili rivestiti in, pensati appositamente per le famiglie, anche quelle con animali domestici. Il bagagliaio ha una capienza died è caratterizzato da una forma regolare e da un utile doppio fondo pensato per stivare i cavi di ricarica.

La gamma di motorizzazioni punta a soddisfare diverse esigenze di guida con tre opzioni sotto il cofano:

un motore da 167 CV abbinato alla trazione anteriore e a una batteria da 57,7 kWh con 450 chilometri di autonomia dichiarata;

abbinato alla trazione anteriore e a una batteria da con 450 chilometri di autonomia dichiarata; un motore da 224 CV , sempre a trazione anteriore, con batteria da 77 kWh in grado di raggiungere quasi 600 chilometri di autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP.

, sempre a trazione anteriore, con batteria da in grado di raggiungere quasi dichiarata nel ciclo misto WLTP. la versione a doppio motore AWD sviluppa ben 343 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti con un’autonomia dichiarata fino a 525 chilometri.

L’architettura di ricarica supporta potenze fino a 150 kW in corrente continua e consente di passare dal 10% all’80% in 28 minuti. Il caricatore di bordo in corrente alternata è da 22 kW.

Come va su strada

Al volante, la UNCHARTED si dimostra una vettura sorprendentemente equilibrata. Il, ottenuto posizionando le batterie nel sotto-pavimento, neutralizza la gran parte del rollio in curva, garantendononostante l’altezza da terra. A questo si aggiunge la, rispetto alla versione Toyota, da parte di Subaru, marchio che è sempre una garanzia in termini di guidabilità. La risposta del motore elettrico segue una, mai brutale come su altre elettriche: la scelta dei tecnici delle Pleiadi è stata quella di privilegiare ilgarantendo così viaggi rilassanti. Quando è necessario disporre di tutta la potenza, comunque, la UNCHARTED non si tira indietro e fa valere tutto il suo potenziale, soprattutto nella versione a trazione integrale.

Tramite i paddle al volante, la frenata rigenerativa si può impostare su cinque livelli (uno in più rispetto alla CHR+), ma non arriva ad arrestare completamente l’auto in modalità One Pedal. La versione 4×4, inoltre, si trova perfettamente a suo agio su percorsi sterrati e nel fango grazie all’efficace sistema elettronico X-Mode con Hill Descent Control. Anche in questo caso, l’esperienza Subaru nell’off-road fa la differenza.

Allestimenti e prezzi

A livello di equipaggiamento, la Subaru UNCHARTED viene declinata su quattro livelli:

2E-XCITE (con il motore da 167 CV): allestimento di ingresso che si distingue per la dotazione di serie completa che comprende, tra gli altri, i cerchi da 18 pollici, il climatizzatore bizona, i fari LED autolivellanti e gli Adas di livello 2. Ha un prezzo di 39.900 euro .

(con il motore da 167 CV): allestimento di ingresso che si distingue per la dotazione di serie completa che comprende, tra gli altri, i cerchi da 18 pollici, il climatizzatore bizona, i fari LED autolivellanti e gli Adas di livello 2. Ha un prezzo di . 2E-XCITE+ (con la motorizzazione da 224 CV): aggiunge sedili regolabili elettricamente in pelle sintetica, telecamera a 360° e un impianto audio premium Harman Kardon. Questa versione è proposta a 44.900 euro .

(con la motorizzazione da 224 CV): aggiunge sedili regolabili elettricamente in pelle sintetica, telecamera a 360° e un impianto audio premium Harman Kardon. Questa versione è proposta a . 4E-XPERIENCE (disponibile solo sulla motorizzazione AWD da 343 CV): aggiunge i cerchi da 20 pollici, la modalità di guida per l’off-road X-Mode e l’Hill Descent Control. Questo allestimento è offerto al prezzo di 47.900 euro.

(disponibile solo sulla motorizzazione AWD da 343 CV): aggiunge i cerchi da 20 pollici, la modalità di guida per l’off-road X-Mode e l’Hill Descent Control. Questo allestimento è offerto al prezzo di 4E-XPERIENCE+, versione top di gamma, presenta dotazioni esclusive come il tetto panoramico e la presa elettrica da 220V/1.5 kW nel bagagliaio. Il prezzo in questo caso è di 48.900 euro.

L’unico optional a pagamento è il colore della carrozzeria: ha un costo di 1.000 euro, che diventano 1.350 euro con il tetto a contrasto.

Nella fase di lancio, fino al 31 agosto, tutte le versioni beneficiano di importanti sconti (fino a 5.000 euro) senza vincoli, che fanno scendere il prezzo base a 34.900 euro, comprensivo di 8 anni di garanzia con chilometraggio illimitato. In caso di acquisto con finanziamento SUBARUFin è previsto anche un bonus sull’app IPlanet pari a 1.060 euro, equivalente a 10.000 chilometri gratuiti di ricariche.