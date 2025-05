Bentley: il 2 giugno debutta la Bentayga più potente di sempre

Un’immagine in controluce, un terminale di scarico integrato nel diffusore posteriore e una promessa: la Bentayga più prestazionale mai costruita sarà svelata ufficialmente il 2 giugno. È quanto annuncia Bentley attraverso un teaser ufficiale, accompagnato da una nota essenziale, per non dire scarna.

POCHE INFORMAZIONI?

Secondo quanto dichiarato dal marchio di Crewe, il nuovo modello monterà un motore V8 biturbo non ibrido, e sarà in grado di superare in potenza la Bentayga Speed, finora il vertice della gamma, equipaggiata con il celebre W12 da 6,0 litri da 635 CV. Il passaggio a un otto cilindri potrebbe dunque non significare un passo indietro in termini di prestazioni, anzi: Bentley lascia intendere che questa nuova declinazione porterà con sé un livello superiore di dinamismo, grazie anche a interventi mirati sulla gestione della dinamica di guida.



EVOLUZIONE

Tra le innovazioni segnalate spicca l’introduzione di una modalità SPORT avanzata, accompagnata da un rinnovato sistema ESC Dynamic. Si tratta di una messa a punto che, secondo la casa, consentirà angoli di deriva più generosi, e migliori derapate, rispetto a quanto finora permesso dai modelli del marchio. Un dettaglio non banale, considerando che ci si trova pur sempre di fronte a un SUV di grandi dimensioni e non a una sportiva due posti. È la prima volta, infatti, che Bentley introduce una simile impostazione dinamica su uno dei suoi veicoli a ruote alte.

Attualmente, tutte le versioni della Bentayga in commercio condividono la trasmissione automatica ZF a otto rapporti e la trazione integrale permanente, oltre a un abitacolo configurabile da quattro a cinque posti, impreziosito da materiali di alta gamma e un’ampia gamma di personalizzazioni.



COME CAMBIERA’?

Per quanto riguarda i dati tecnici, la variante V8 oggi in gamma monta un biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 550 CV e 770 Nm di coppia massima, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima pari a 290 km/h. Se la nuova Bentayga promette di superare queste cifre, ci si aspetta quindi un incremento significativo della potenza, forse fino a toccare (od oltrepassare) i 635 CV del W12, pur mantenendo le prestazioni in termini di accelerazione e velocità di punta.

Bentley si prepara, quindi, a presentare un V8 ottimizzato per la nuova Bentayga. Con una impostazione più dinamica e soluzioni tecniche migliorative. Non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per averne la certezza definitiva.