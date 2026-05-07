Lanciato un nuovo simulatore di guida, rivoluzione nel Motorsport

Il mondo dell’automobilismo moderno nasce e si sviluppa attraverso dei simulatori avanzatissimi. Persino i più grandi campioni di F1, come Lewis Hamilton e Fernando Alonso, si sono dovuti adattare all’utilizzo di una guida davanti a uno schermo. Fondata nel 2009, Ansible Motion implementa tecnologie associate alla simulazione fisica e logica di veicoli.

L’azienda propone una gamma di simulatori Driver-in-the-Loop (DIL) per il settore delle quattro ruote, caratterizzati da capacità computazionali e meccaniche all’avanguardia, e soluzioni di movimento e immersione uniche nel suo ambito. La nuova generazione offre dinamiche ad alta fedeltà, latenza ultra-bassa e un’esperienza totalmente immersiva, grazie a un formato compatto e a un prezzo accessibile.

L’interesse delle Case produttrici

Lola Racing Cars, sbarcata nel 2025 in Formula E come costruttore collaborando con la Yamaha e con l’Abt Sportsline come cliente, avrà in dote il nuovo simulatore. Il modello è perfezionato per diverse categorie di vetture, tra cui Super Formula, LMP2, LMH/LMDh, Formula E, F2, F3, F4 e Formula Regional. Il Delta T1 Sport spinge sulla capacità DIL di livello ingegneristico per squadre ufficiali, piloti e organizzazioni che puntano a una soluzione vantaggiosa sul piano economico e di spazi.

In un Motorsport che viaggia veloce il Delta T1 Sport vanta il nuovissimo sistema di movimento Triform che unisce un’eccezionale rigidità meccanica con una bassa massa dinamica, per garantire una fisica di alto livello con movimenti affidabili, ripetibili e regolabili. Il primo Delta T1 Sport verrà consegnato alla sede centrale di Lola Cars a Silverstone. Lola Cars è il costruttore di auto da corsa per clienti di maggior successo di tutti i tempi con oltre 500 vittorie in campionati a livello globale. Rifondata nel 2022, la società britannica con l’imprenditore Till Bechtolsheimer sta vivendo una nuova era con il supporto nella serie elettrica di Yamaha Motor.

Accordo rivoluzionario

Secondo Dan Clark, amministratore delegato di Ansible Motion, “Delta T1 Sport offre la fedeltà che piloti e ingegneri desiderano in un pacchetto completo, compatto, facile da installare e utilizzare, finora inedito. Questa nuova classe di simulatori aprirà nuove opportunità per i team, consentendo loro di perseguire e ottenere in modo efficiente miglioramenti delle prestazioni dei veicoli, sfruttando un approccio semplificato e ottimizzato. I nostri clienti beneficeranno di soluzioni integrate di prim’ordine in termini di integrazione tecnica, supporto tecnico e valore, con la libertà di configurare in modo specifico gli aspetti del loro ambiente di simulazione DIL, ottenendo così vantaggi competitivi”.

Il Delta T1 Sport vanta una cinematica top e uno sviluppo di livello superiore, con una capacità di carico utile fino a 300 kg, che può ospitare i piloti e garantire una esperienza super realistica. I simulatori Delta T1 Sport includono anche il pacchetto di feedback di Ansible Motion.

Till Bechtolsheimer, presidente di Lola Cars, ha aggiunto: “Siamo lieti che Lola sarà il primo utilizzatore del simulatore all’avanguardia Delta T1 Sport, che si integrerà perfettamente con i nostri flussi di lavoro esistenti, consentendoci di accelerare i processi di ingegneria e migliorare lo sviluppo, mentre ci impegniamo a promuovere l’innovazione attraverso il motorsport. Ansible Motion è il partner ideale per Lola, con cui condividiamo l’ambizione di superare i limiti e plasmare le tecnologie del futuro”.