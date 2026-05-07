Ineos Grenadier, 20.000 km tra ghiaccio, deserto e un record mondiale

Non è stata solo una corsa contro il tempo. Bensì una sfida brutale contro gli elementi, la geografia e i limiti della resistenza umana. Il leggendario viaggio “Cape to Cape”, una delle rotte più ostiche e affascinanti del pianeta, ha oggi un nuovo protagonista. E soprattutto un nuovo tempo da battere. L’avventuriero britannico John Balsdon, al volante di un’Ineos Grenadier, ha infatti riscritto la storia delle grandi spedizioni transcontinentali, unendo Capo Nord a Cape Agulhas in una cavalcata mozzafiato attraverso due continenti.

Il cronometro si è fermato a 28 giorni e 13 ore. Un soffio, se si considerano i circa 20.000 chilometri percorsi. Ma un tempo sufficiente per mandare in soffitta un primato che resisteva dal lontano 1984. E pensate. Il vecchio crono è stato superato per appena cinque ore, a testimonianza di quanto, nonostante l’evoluzione tecnologica, la natura e gli imprevisti continuino a dettare le proprie regole ferree.

Un’odissea tra 25 confini

Dove inizia questa avventura? Nel bel mezzo del gelo siderale di Capo Nord, in Norvegia, la punta estrema del Vecchio Continente. Da lì, il team composto da sei persone ha intrapreso una discesa verso sud che è sembrata un viaggio attraverso le ere geologiche e climatiche.

Immaginate dover attraversare 25 confini. Non è solo una questione di timbri sui passaporti, ma un incubo logistico fatto di burocrazia, attese e cambi improvvisi di scenario. Il convoglio, formato da due veicoli pronti a tutto, ha dovuto inoltre affrontare un carico di attrezzature imponente, studiato chiaramente per garantire la sopravvivenza in territori dove il concetto di “soccorso stradale” semplicemente non esiste.

Tra ghiaccio e deserto

Le cifre di questa spedizione raccontano una realtà climatica quasi alienante. Lo sbalzo termico affrontato dalla squadra è stato di ben 76 gradi, passando dai -28°C delle latitudini polari ai roventi +48°C del cuore dell’Africa.

Se l’Europa è stata una prova di costanza, l’Africa si è rivelata il giudice finale. Negli ultimi giorni, l’equipaggio ha compiuto uno sforzo sovrumano, coprendo circa 3.500 chilometri in poco più di 48 ore attraverso Angola, Namibia e Sudafrica. È stato un test di pura resilienza fisica. Guidare per ore infinite con una precisione chirurgica, confidando ciecamente nell’affidabilità meccanica del mezzo mentre la stanchezza offuscava i riflessi.

L’impresa di Balsdon porta con sé anche due primati “collaterali": è la prima volta che l’intero tragitto viene completato trainando un rimorchio da spedizione e utilizzando due veicoli in contemporanea. Una scelta che ha raddoppiato le complessità logistiche, ma che ha permesso di catturare ogni istante di questa fatica in un film-documentario che verrà svelato al pubblico entro la fine dell’anno.

La filosofia della Grenadier

Il successo del “Cape to Cape" è anche il trionfo della visione di Ineos Automotive. In un mercato dominato da SUV cittadini sempre più digitalizzati, la Grenadier nasce con una missione decisamente controcorrente. Essere un fuoristrada duro e puro, capace di rispondere presente quando l’asfalto finisce e iniziano i problemi seri.

La preparazione tecnica dei veicoli, allestiti specificamente per resistere a sollecitazioni estreme, è stata il pilastro su cui è stato costruito il record. Non si è trattato di una semplice dimostrazione di forza commerciale, ma della conferma sul campo di un progetto ingegneristico pensato per chi, del mondo reale, vuole esplorare anche gli angoli più remoti.

Il senso di una sfida senza tempo

Perché mettersi alla prova in un’impresa simile oggi? Il “Cape to Cape” ci ricorda che l’avventura non è una questione di sola velocità, ma di adattamento e organizzazione. In un’epoca in cui siamo abituati a vetture connesse e guida assistita, la storia di John Balsdon e della sua squadra riporta l’auto alla sua funzione più nobile. Ovvero essere uno strumento di libertà e scoperta.

Credit photo: John Balsdon