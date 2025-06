Grenadier Fieldmaster: per il 4x4 premium nuova offerta finanziamento

INEOS Quartermaster, nuovo pickup del marchio, si propone come un veicolo imponente ma funzionale sia per l’uso fuoristradistico, sia per il lavoro in situazioni estreme. Le sue grandi capacità di carico e traino lo inquadrano perfettamente in un contesto quotidiano ma anche molto fuoristradistico e di emergenza.

Il suo abitacolo può ospitare fino a 5 persone comodamente ed ha un’impostazione estremamente analogica, perfetta per l’utilizzo in condizioni off-road.

IL NUOVO PICKUP

Il secondo modello di INEOS Automotive, il Quartermaster, è un pickup che conserva ledella Grenadier. Misura, con unIl cassone ha dimensioni generose, in grado di ospitare un europallet standard.

Le capacità off-road includono un angolo di attacco di 35,5°, un angolo di dosso di 26,2°, un angolo di uscita di 22,6°, 163 mm di altezza da terra e una profondità di guado di 800 mm. Il veicolo è disponibile con motori BMW: un benzina da 286 CV e 450 Nm e un diesel da 249 CV e 550 Nm. Tutte le versioni sono omologate come veicoli commerciali (Categoria N1) nell’UE.

Il Quartermaster offre ampie possibilità di personalizzazione con accessori come telai robusti, coperture impermeabili o a rullo con serratura per il cassone, portapacchi e supporti per trasportare attrezzature come taniche, piastre da sabbia e pale.



ATflow, esclusivo importatore italiano di INEOS Automotive, propone unaPer questi veicoli dall’estetica senza tempo e dotazioni di livello superiore, viene proposto un prezzo promozionale di, accompagnato da una rata mensile molto competitiva dial fine di rendere l’acquisto più accessibile a tutti.si propone anche come invito a scoprire la storia dietro a questo veicolo dal design rustic-chic.L’Inghilterra è la patria delfondatore di INEOS Automotive e figura di spicco del Gruppo INEOS. Da qui ha preso forma il suo sogno: creare un’. Un veicolo dal design essenziale e deciso, con un’anima meccanica autentica, lontana dagli eccessi della digitalizzazione. Un fuoristrada pensato per essereFin dal debutto, l’INEOS Grenadier si è affermato come icona per chi ama i prodotti veri, pensati per durare, per chi cerca l’avventura lontano dalle strade battute, ma non. Il Grenadier rappresenta lo spirito di chi sa apprezzare il connubio tra funzionalità e charme, tra spirito outdoor e allure britannico.Questa iniziativa commerciale, realizzata in collaborazione con, nasce con l’obiettivo di presentare il Grenadier in Italia come qualcosa di più che un semplice veicolo.Per la promozione Drive the British Way, l’INEOS Grenadierviene proposto ad un prezzo di €69.900,fino al 31 luglio. Un vero 4×4 per chi cerca un allestimento completo e di qualità.La dotazione standard include ilAndroid Auto e Apple CarPlay, retrocamera con sensori anteriori, specchietti e ugelli lavavetri riscaldabili, vano portaoggetti con serratura, luci sottoporta, prese di ricarica aggiuntive e un evoluto sistema di antifurto.Il Grenadier unisceper avventure off-road e viaggi in città. Pensato per durare, offresedili Recaro in pelle riscaldabili, Premium Sound System, scaletta posteriore, finestrini Safari e strumentazione analogica con bussola e altimetro.