Auto elettriche, la Francia cambia il bonus écologique: ecco i nuovi incentivi

La Francia intende riproporre anche nel 2025 il leasing sociale che, come abbiamo visto, è destinato a cambiare. Non è l’unica novità nel piano del Governo del Paese per stimolare la vendite di auto elettriche. Infatti, cambia anche il bonus écologique, banalmente gli incentivi per le auto elettriche. Il Governo francese ha infatti rivisto gli importi massimi e le modalità di erogazione. I nuovi incentivi entreranno in vigore da domani primo luglio.

LE NOVITÀ, COSA CAMBIA

Intanto che in Italia si attende la formulazione del nuovo Ecobonus 2025, la Francia si sta muovendo attivamente per incentivare la vendita delle BEV. Per quanto riguarda il nuovo bonus écologique, la prima novità riguarda il finanziamento del fondo. Similmente al leasing sociale, non sarà più il Governo a finanziare il fondo dato che è alle prese con problemi di bilancio. Invece, sarà finanziato utilizzando i titoli di risparmio energetico, erogati dai fornitori di energia per finanziare attività a favore della transizione ecologica.

La seconda novità riguarda gli importi che saranno più sostanziosi rispetto al passato. Dopo una riduzione degli anni passati, si torna a salire. Nel dettaglio: a seconda del reddito, le famiglie con redditi bassi (fino a 16.300 euro) potranno beneficiare di un aiuto che passerà da 4.000 a 4.200 euro. Anche le famiglie con un redito più alto (tra 16.301 e 26.200 euro), a seconda della composizione del nucleo familiare, potranno detrarre fino a 4.200 euro dal prezzo della loro auto nuova, rispetto ai 3.000 euro precedenti. Aumenterà invece da 2.000 a 3.100 euro per tutti gli altri.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i criteri che rendono le auto elettriche compatibili con gli incentivi. Devono essere prodotte in Francia e in Europa, non superare le 2,4 tonnellate e non costare più di 47.000 euro.

I ministri della Transizione Ecologica e dell’Industria ricordano che decarbonizzare i trasporti è una scelta strategica per il Governo. Dal 2020 sono stati stanziati 850.000 bonus ecologici per un importo complessivo di 5 miliardi di euro . Nel 2025, esaurita la dotazione di bilancio dedicata, il Governo ha scelto di far contribuire i fornitori di energia.

Sospendere il bonus avrebbe un effetto disastroso. Basta guardare cosa è successo in Germania con il crollo delle vendite, quando il sostegno agli acquisti è stato interrotto alla fine del 2023.

