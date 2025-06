Incentivi auto elettriche 2025, arriva l'ok dall'Europa. Parte il conto alla rovescia

Il Governo era stato chiaro, nel 2025 basta incentivi per le auto. Invece, poco più di un mese fa il colpo di scena. A causa del flop del programma per l’incentivazione delle colonnine di ricarica finanziato con i fondi del PNRR, il Governo aveva risparmiato quasi 600 milioni di euro. I fondi avanzati sono stati quindi spostati ad una campagna di incentivazione per le auto elettriche come parte della revisione del piano PNRR. L’annuncio aveva sorpreso vista la posizione precedente del Governo di dire no a nuove forme di incentivi per le auto. Insomma, è in arrivo un nuovo Ecobonus. Quando sarà disponibile? Una data ancora non c’è ma, adesso, l’attesa non dovrebbe essere lunga visto che l’Unione Europea ha dato il via libera alla revisione tecnica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano.

ARRIVA L’OK DA PARTE DELL’UE

Già perché l’ostacolo più grande era ottenere l’ok da parte dell’UE sulle modifiche al PNRR. Il via libera è arrivato i 20 giugno. Possiamo leggere:

Nell’ambito della revisione tecnica, oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, sono stati implementati gli investimenti per lo sviluppo dell’economia circolare dei rifiuti e per incentivare l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale per un importo complessivo pari a 1,2 miliardi di euro.

Nel testo si parla di 1,2 miliardi di euro ma di questa cifra appunto circa 600 milioni saranno quelli destinati ai nuovi incentivi auto elettriche 2025. La cosa importante, comunque, è che è arrivato il via libera per l’utilizzo dei fondi avanzati dal programma relativo all’installazione delle colonnine.

INCENTIVI AUTO ELETRICHE 2025: FINO A 11.000 EURO

Adesso che i fondi sono stati sbloccati, bisognerà attendere che il Governo predisponga i decreti necessari a far partire il nuovo Ecobonus 2025. Come saranno strutturati gli incentivi? Ufficialmente il Governo non ha ancora spiegato quale sarà la struttura ma stando a quanto emerso fino a questo momento, si potrà raggiungere un contributo fino a 11.000 euro in caso di rottamazione e di ISEE sotto la soglia dei 30.000 euro. Bonus che scenderà a 9.000 euro per ISEE tra i 30mila e 40mila euro. Inoltre, pare che per i veicoli commerciali (categorie N1 e N2) il contributo sarà pari al 30% del valore del nuovo veicolo elettrico ma con un limite massimo di 20.000 euro per ogni veicolo acquistato. Stando ad una stima del Governo, grazie ai nuovi incentivi si punta a sostituire, entro il 30 giugno 2026, oltre 39.000 vetture inquinanti con altrettante vetture elettriche. Ovviamente, per i precisi dettagli bisognerà attendere i decreti.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: QUANDO ARRIVANO?

L’ostacolo più grande è stato superato e adesso bisognerà attendere i decreti. Sarà quindi necessario aspettare ancora un po’. Serviranno dunque ancora alcune settimane e da più parti, in particolare dalle associazioni di categoria, l’invito è quello di far presto. Infatti, c’è il rischio che si vada a creare una situazione simile a quella dello scorso anno in cui il mercato delle auto elettriche si era praticamente bloccato in attesa che gli incentivi venissero sbloccati. Non rimane quindi che attendere novità da parte del Governo.