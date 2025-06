INEOS Fusilier, che fine ha fatto il fuoristrada? Potrebbe arrivare grazie a Chery

INEOS Fusilier, ve lo ricordate? Si tratta di un fuoristrada elettrico, da proporre anche con range extender, che INEOS aveva presentato all’inizio dello scorso anno. Sviluppato in collaborazione con Magna che ha già lavorato anche su Grenadier, doveva arrivare nel giro di pochi anni. Da allora, però, non se ne è saputo più nulla di preciso. Che fine ha fatto questo progetto? Non è stato cancellato ma pare che per portare su strada questo modello, la casa automobilistica inglese potrebbe aver bisogno della tecnologia cinese e precisamente quella di Chery.

TECNOLOGIA CINESE PER ACCELERARE LO SVILUPPO

Questo almeno è quanto riporta Autocar che racconta che INEOS sarebbe in trattative con Chery per costruire auto basate sulla piattaforma EV del marchio off-road iCaur del Gruppo cinese. Se la notizia fosse confermata, la tecnologia della casa automobilistica cinese permetterebbe ad INEOS di accelerare lo sviluppo del suo nuovo fuoristrada il cui debutto è stata posticipato. In altri termini, permetterebbe di recuperare il tempo perso. In questo modo, INEOS potrebbe andare ad ampliare rapidamente la sua gamma di vetture per arrivare, così, a migliorare le vendite. L’arrivo di Fusilier, consentirebbe ad INEOS anche di disporre di un modello in linea con le normative sulle emissioni sia dell’Unione Europea e sia del Regno Unito.



Stando a quanto racconta Autocar, oggi, INEOS gestisce le normative vendendo alcuni modelli Grenadier come veicoli commerciali, assicurandosi così di rimanere entro le normative più leggere per i produttori di piccoli volumi.

Dunque, cosa porterebbe l’accordo con Chery? A quanto pare, INEOS dovrebbe riadattare il futuro V27 di iCaur, un fuoristrada che utilizza un motore turbo da 1,5 litri come generatore di energia quando la batteria da 22 kWh o 33 kWh è esaurita. Con una lunghezza di 4,8 m e un’altezza di poco inferiore a 2 m, il V27 è più grande del concept Fusilier presentato lo scorso anno, ma comunque più piccolo del Grenadier. Dunque, la piattaforma potrebbe ben adattarsi al progetto del marchio inglese. Per il momento, non sono arrivati commenti da parte di INEOS su queste indiscrezioni.

Tuttavia, un primo indizio su questa possibile collaborazione era già emerso in passato. L’amministratore delegato di Chery, Yin Tongyue, aveva dichiarato nell’aprile dello scorso anno che “due marchi premium" in Europa desideravano utilizzare le piattaforme Chery. Il primo sappiamo essere Land Rover che utilizzerà una piattaforma di Chery per rilanciare il marchio Freelander. A quanto pare, il secondo marchio premium è INEOS.

