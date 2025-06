Multe per eccesso di velocità, in Italia si può arrivare ad un terzo dello stipendio

L’eccesso di velocità, lo sappiamo molto bene, è tra le principali cause di incidenti stradali. Incorrere in sanzioni per aver superato i limiti può costare molto caro e l’Italia è uno dei Paesi in cui queste multe sono tra le più salate in rapporto al reddito medio. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio di CarVertical. Entriamo più nei dettagli.

IN ITALIA?

Il nostro Paese, dunque, è tra i più severi quando si tratta di sanzioni per eccesso di velocità. Stando alla studio, chi supera i limiti fino a 15 km/h, può dover pagare 173 euro che sono pari al 10,2% di un reddito medio di 1.693 euro, tra le percentuali più alte in Europa. Per chi esagera alla guida e viene sorpreso a superare i limiti di velocità di 40 km/h, le sanzioni possono arrivare a 695 euro.

C’è poi un dato curioso. Pare che l’Italia vanti una percentuale di veicoli incidentati tra le più basse in Europa. Parliamo di appena il 12,6% secondo lo studio. Conducenti virtuosi? Non proprio perché pare che in realtà questo dato non sia preciso in quanto riflette più una mancanza di trasparenza sui dati comunicati che rimangono ben custoditi da assicurazioni e autorità. Insomma, come spiega lo studio, il dato reale potrebbe essere ben superiore.

E NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI?

In alcuni Paesi le mute per eccessi di velocità sono un affare davvero molto serio. In Danimarca, per esempio, superare il limite di 15 km/h può costare anche 402 euro, circa il 10% dello stipendio medio mensile. Se ci spostiamo in Finlandia e Svizzera, in questi Paesi le multe possono raggiungere valori ancora più elevati visto che vengono calcolate in base al reddito. Giusto per capire che livelli possono raggiungere, in passato un milionario finlandese ha dovuto pagare ben 121.000 euro per aver superato il limite di velocità di 30 km/h.

Dove, invece, le multe per eccesso di velocità costano meno? Nei Paesi dell’Europa centrale e orientale ad esempio: 24 euro in Polonia, 40 in Lettonia o nella Repubblica Ceca. Insomma, cifre anche inferiori al 3,5% dello stipendio medio. Attenzione, però, multe più leggere non significano strade più sicure. Infatti, secondo la ricerca, i Paesi con multe più salate, tendono ad avere meno veicoli danneggiati. Le sanzioni più elevate funzionano quindi come deterrente contro i comportamenti scorretti, molto meglio di tante campagne di sensibilizzazione per un comportamento corretto alla guida.