Tragedia nel mondo del rally, in Polonia muore Matteo Doretto

Il motorsport ed il mondo del rally, in particolare, è in lutto per la tragica scomparsa di Matteo Doretto. Durante i test pre-gara del Rally di Polonia, il campione italiano Junior 2024, 21 anni di Pordenone, ha perso la vita a causa delle conseguenze di un incidente. Stando a quanto riportano le cronache, il pilota dell’ACI Team Italia, ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 208 Rally4, nei pressi di Elganowo, su un di tratto sterrato. In macchina con lui il co-pilota Samuele Pellegrino.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento ma da quello che sappiamo l’auto è uscita di strada andando ad impattare violentemente contro un albero. Samuele Pellegrino è riuscito ad uscire dall’auto da solo senza riportare conseguenze fisiche. In ogni caso è stato ricoverato in ospedale, ma soltanto a scopo precauzionale. Per Matteo Doretto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane pilota italiano dall’auto. Purtroppo, le lesioni erano troppo gravi ed il medico accorso sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La redazione di HDMotori esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Matteo Doretto.

UNA GIOVANE PROMESSA

Matteo Doretto era tra le promesse più brillanti del panorama del rally italiano. Fin da giovane ha vissuto nel mondo delle corse dato che sia il nonno, Nello, che il papà, Michele, hanno gareggiato a lungo nel mondo dei rally. Nel 2024 aveva conquistato il titolo italiano Junior e la classe Rally4 Zona 5. Nel 2025 stava disputando una stagione internazionale nel FIA Junior ERC. La scomparsa di Doretto ha scosso il mondo del motorsport. Molti colleghi, team e appassionati hanno espresso il proprio cordoglio sui social e attraverso comunicati ufficiali.



[Foto: ACI]