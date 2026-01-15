Quante auto elettriche circolano davvero in Unione Europea? Ecco cosa dice il rapporto di ACEA

Si parla spesso delle vendite delle auto elettriche e delle quote di mercato mese dopo mese in Italia e negli altri Paesi europei. Ma sulle strade, quante auto elettriche ci sono davvero? Una risposta prova a darla il nuovo rapporto “Vehicles on European Roads” di ACEA che fotografa la situazione del parco circolante in Europa del 2024. Studio da cui emergono diversi spunti interessanti, tra cui quello sulle auto elettriche effettivamente sulle strade all’interno dei Paesi del Vecchio Continente.

SEMPRE PIÙ AUTO SULLE STRADE

Iniziamo con il dire che in Unione Europea, sulle strade, nel 2024 erano presenti quasi 256 milioni di auto (255.999.373 per la precisione), pari ad un incremento dell’1,4% rispetto al 2023. Volendo includere anche Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 302.281.600, sempre con una crescita pari all’1,4%. Il Paese in cui si sono più auto ogni 1.000 abitanti? Non è difficile indovinare perché si tratta dell’Italia (701 auto ogni 1.000 abitanti contro una media UE di 570). L’età media delle auto in Unione Europea? 12,7 anni. L’Italia come si colloca? Leggermente al di sopra con un’età media di 13 anni. Peggio di tutti, comunque, fa la Grecia con 17,8 anni. Il Paese con il parco auto più giovane è il Lussemburgo con un’età media di 8,2 anni.

CRESCONO LE AUTO ELETTRICHE

Andiamo a vedere più da vicino i dati sulle auto elettriche. Sulle strade ce ne sono sempre di più con una quota che in Unione Europea è arrivata al 2,3% del parco auto circolante. Lo scorso anno le BEV rappresentavano l’1,8% del totale. Guardando un attimo all’Italia, su strada le auto elettriche rappresentano lo 0,7% del parco circolante. Vediamo, adesso, la diffusione delle BEV nei singoli Paesi dell’UE (tra parentesi il parco auto circolante).

Austria: 3,8% (5.231.893)

Belgio: 5,1% (6.008.569)

Bulgaria: 0,6% (3.117.268)

Cipro: 0,5% (647.327)

Cechia: 0,5% (6.643.388)

Danimarca: 12,1% (2.855.745)

Estonia: 0,9% (869.866)

Finlandia: 4,3% (2.767.803)

Francia: 2,8% (39.738.933)

Germania: 3,3% (49.339.166)

Grecia: 0,2% (5.738.572)

Ungheria: 1,4% (4.260.906)

Irlanda: 3,1% (2,474,281)

Italia: 0,7% (41.340.516)

Lettonia: 1,2% (784.133)

Lituania: 1,1% (1.409.311)

Lussemburgo: 7,1% (457.231)

Malta: 2,2% (330.484)

Olanda: 6,1% (9.621.272)

Polonia: 0,4% (20.497.643)

Portogallo: 2,6% (5.970.000)

Romania: 0,4% (8.449.781)

Slovacchia: 0,5% (2.729.686)

Slovenia: 1,3% (1.266.635)

Spagna: 0,8% (26.469.462)

Svezia: 7,2% (4.977.791)

A cui aggiungiamo anche la situazione dei Paesi EFTA e del Regno Unito.

Islanda: 12,1% (249.006)

Norvegia: 27,7% (2.851.456)

Svizzera: 4,4% (4.882.569)

Regno Unito: 3,8% (38.299.196)

E LE ALTRE ALIMENTAZIONI?

Il 49,2% delle auto circolanti in Unione Europa alla fine del 2024 erano a benzina, mentre il 28,4% a gasolio. Le ibride Plug-in si fermano, invece, all’1,4%. Le ibride al 5% e le auto a GPL al 2,7%