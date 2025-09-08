Anteprima Skoda Epiq a Monaco, il nuovo SUV elettrico arriva nel 2026

L’appuntamento è per la metà del 2026 quando il nuovo B-SUV elettrico sarà ufficialmente portato al debutto. Intanto, al Salone di Monaco Skoda ha mostrato la showcar Epiq che anticipa il modello di serie che arriverà il prossimo anno. Una volta sul mercato diventerà la proposta entry level tra le elettriche della casa automobilistica, un modello quindi molto importante per i piani di crescita del marchio nel segmento delle BEV con cui si punta a voler avvicinare una più ampia fetta di clientela grazie soprattutto ad un prezzo interessante.

ESTERNI ED INTERNI

Epiq misura 4,1 metri in lunghezza e offrirà 475 litri per il bagagliaio, un dato niente male considerando le dimensioni complessive della vettura. Non è stato comunicato ma vista la stretta parentela con gli altri modelli più accessibili del Gruppo Volkswagen come la Volkswagen ID. Polo, è probabile che anche la nuova Skoda Epiq poggi sulla piattaforma MEB+.



Dunque, dopo aver visto il concept del B-SUV all’inizio del 2024, adesso la casa automobilistica svela un prototipo molto vicino al modello di produzione. Skoda Epiq adotta il nuovo linguaggio di design Modern Solid. Il frontale Tech-Deck Face nero lucido propone luci diurne a LED a forma di T. I fari si trovano più in basso, accentuando le forme del paraurti anteriore con lo spoiler rifinito in grigio Cosmo. Anche al posteriore troviamo gruppi ottici a forma di T e gli stessi 8 elementi verticali presenti anche sulla parte frontale. Per il prototipo è stata scelta una verniciatura opaca Cashmere.

Skoda non ha condiviso foto dell’abitacolo. Tuttavia, sappiamo che presenterà uno stile minimalista, offrendo “generose opzioni di stivaggio e soluzioni intelligenti per i bagagli, tra cui ganci per borse, elementi di fissaggio e scomparti nascosti sotto il pavimento“. Non mancheranno comunque il pad per la ricarica wireless degli smartphone e le classiche soluzioni Simply Clever.

Nulla è stato detto sulle specifiche dei powertrain ma possiamo immaginare che Skoda Epiq sarà proposta in più versioni differenti.

PREZZO

Sul prezzo del nuovo B-SUV elettrico, Skoda si è limitata ad affermare che sarà paragonabile a quello della sua controparte endotermica, la Skoda Kamiq che in Italia si può acquistare a partire da 25.500 euro. Epiq sarà prodotta a Navarra, in Spagna.