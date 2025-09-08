CUPRA Raval 2026, la compatta elettrica si fa vedere a Monaco. In arrivo anche una versione sportiva

CUPRA Raval è quasi pronta al debutto e al Salone di Monaco la casa automobilistica ha portato la sua nuova compatta elettrica anche se ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Il debutto ufficiale del modello di produzione si terrà genericamente nel corso del 2026. Dunque, bisognerà attendere ancora alcuni mesi per scoprire tutti i segreti di questo modello molto importante per la casa automobilistica spagnola.

Anche se all’appuntamento tedesco non c’è stata la presentazione ufficiale del modello di serie, CUPRA ha voluto condividere comunque alcuni nuovi dettagli sulla Raval.

CI SARÀ ANCHE UNA VERSIONE SPORTIVA

Nuova CUPRA Raval misura 4.046 mm lunghezza x 1.784 mm larghezza x 1.518 mm altezza. La compatta elettrica poggerà sulla piattaforma MEB+ e disporrà della trazione anteriore. Sarà una vera CUPRA nel senso che la Casa spagnola ha lavorato per migliorare la dinamica di guida e rendere la vettura più divertente da guidare. Infatti, potrà contare su di un telaio sportivo ribassato di 15 mm rispetto alla piattaforma, sospensioni regolate ad hoc, sterzo progressivo che migliora l’agilità ed ESC Sport.

Similmente alla nuova Volkswagen ID. Polo che disporrà di una versione GTI, anche la gamma del modello spagnolo offrirà una variante più sportiva che si chiamerà CUPRA Raval VZ. Modello che potrà contare su 166 kW (226 CV), sedili CUP Bucket, sospensioni DCC Sport, modalità ESC OFF, cerchi da 19 pollici con pneumatici più larghi da 235 mm e differenziale elettronico antislittamento VAQ.

Modello sportivo a parte, CUPRA Raval sarà disponibile con due opzioni di batteria, diverse varianti di potenza e allestimenti per soddisfare le esigenze dei clienti. Inoltre, offrirà un pacchetto completo di sistemi ADAS tra cui Travel Assist con cambio di corsia e riconoscimento dei semafori, Intelligent Park Assist e telecamera Area View a 360 gradi. Maggiori dettagli arriveranno in futuro, man mano che si avvicinerà il momento della presentazione ufficiale. CUPRA Raval come tutte le atre piccole elettriche del Gruppo Volkswagen sarà prodottà presso la fabbrica di Martorell, in Spagna.

PREZZO

CUPRA non è tornata a parlare del prezzo. La nuova RAVAL dovrebbe comunque essere lanciata sul mercato con un prezzo a partire da circa 25.000 euro.