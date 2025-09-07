Volkswagen porta la ID. EVERY1 al Salone di Monaco: arriva nel 2027
Il concept anticipa una city car elettrica che Volkswagen porterà al debutto nel 2027 ad un prezzo di 20.000 euro
Volkswagen ID. EVERY1 fa la sua comparsa al Salone di Monaco. Il concept era stato presentato all’inizio del mese di marzo ed anticipa una city car elettrica il cui debutto è stato ulteriormente confermato per il 2027. Lunga meno di 3,9 metri, sarà proposta sul mercato ad un prezzo di circa 20.000 euro. Si tratta quindi di un modello molto importante per la strategia della casa automobilistica che dal 2026 inizierà a portare su strada le sue prime compatte elettriche più accessibili, a partire dalla ID. Polo presente anche lei, ancora camuffata, al Salone tedesco.
PICCOLA E PIÙ ACCESSIBILE
La piccola city car poggerà sulla piattaforma MEB+ e non sulla piattaforma MEB Entry. Il concept misura esattamente 3.880 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.490 mm altezza. Nonostante le dimensioni, la capacità del bagagliaio è di 305 litri. Il concept adotta cerchi da 19 pollici con pneumatici 225/40 e va a posizionarsi come dimensioni tra la vecchia e-UP! e la futura nuova ID. Polo.
Il motore? Volkswagen ID. EVERY1 adotta un’unità da 70 kW (95 CV). Non sappiamo nulla sulla batteria e sull’autonomia non sono stati aggiunti particolari rispetto a quanto raccontato al momento del debutto. La vettura dovrebbe essere in grado di offrire un’autonomia di almeno 250 km, non molto ma più che sufficiente per i tipici utilizzi per cui è pensata. La velocità massima raggiunge i 130 km/h. La trazione è anteriore. La versione di serie della ID. EVERY1 sarà il primo modello dell’intero Gruppo a utilizzare un’architettura software, del tutto nuova, particolarmente efficiente, che dovrebbe essere il frutto della collaborazione con Rivian.
Al debutto ufficiale manca ancora diverso tempo ma il lavoro di sviluppo sta andando avanti. Non rimane che attendere novità per saperne di più sulla nuova city car elettrica del marchio tedesco.