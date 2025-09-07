Volkswagen porta la ID. EVERY1 al Salone di Monaco: arriva nel 2027

Volkswagen ID. EVERY1 fa la sua comparsa al Salone di Monaco. Il concept era stato presentato all’inizio del mese di marzo ed anticipa una city car elettrica il cui debutto è stato ulteriormente confermato per il 2027. Lunga meno di 3,9 metri, sarà proposta sul mercato ad un prezzo di circa 20.000 euro. Si tratta quindi di un modello molto importante per la strategia della casa automobilistica che dal 2026 inizierà a portare su strada le sue prime compatte elettriche più accessibili, a partire dalla ID. Polo presente anche lei, ancora camuffata, al Salone tedesco.

PICCOLA E PIÙ ACCESSIBILE

La piccola city car poggerà sullae non sulla piattaforma MEB Entry. Il concept misura esattamente. Nonostante le dimensioni, la capacità del bagagliaio è di. Il concept adotta cerchi da 19 pollici con pneumatici 225/40 e va a posizionarsi come dimensioni tra la vecchia e-UP! e la futura nuova ID. Polo.Il motore? Volkswagen ID. EVERY1 adotta un’unità da. Non sappiamo nulla sulla batteria e sull’autonomia non sono stati aggiunti particolari rispetto a quanto raccontato al momento del debutto. La vettura dovrebbe essere in grado di offrire, non molto ma più che sufficiente per i tipici utilizzi per cui è pensata. La. La trazione è anteriore. La versione di serie della ID. EVERY1 sarà il primo modello dell’intero Gruppo a utilizzare, particolarmente efficiente, che dovrebbe essere il frutto della collaborazione con Rivian.

Al debutto ufficiale manca ancora diverso tempo ma il lavoro di sviluppo sta andando avanti. Non rimane che attendere novità per saperne di più sulla nuova city car elettrica del marchio tedesco.