Nuova Volkswagen ID.3 Neo: più qualità, autonomia ed efficienza

Volkswagen ID.3 Neo è l’ultima novità di Wolfsburg che si inserisce nel solco della nuova direzione del marchio denominata “True Volkswagen". In sostanza, un piacevole ritorno al passato, specialmente in termini di qualità percepita, design accattivante, precisione tecnica e semplicità d’uso. La ID.3 Neo rappresenta l’evoluzione di una vettura che solo nel 2025 ha conquistato 78.000 acquirenti in Europa, cosa che le ha permesso di ergersi tra le cinque auto elettriche di maggior successo nel continente. In Germania, in particolare, è risultata lo scorso anno la seconda vettura “alla spina" più venduta del marchio dopo la ID.7. Dunque, scopriamo i suoi punti di forza.

Un design che cambia sensibilmente

Il design esterno adotta il linguaggio “Pure Positive", pensato per trasmettere stabilità e simpatia. Il frontale è stato ridisegnato su tre livelli orizzontali che ne accentuano la larghezza e la presenza su strada. I nuovi fari a LED, più sottili, sono collegati da una barra trasversale in vetro che, a seconda dell’allestimento, include il logo VW illuminato.

Inoltre, c’è un cambiamento funzionale che riguarda la filosofia cromatica: elementi precedentemente neri come il tetto, lo spoiler e il portellone sono ora verniciati in tinta con la carrozzeria, conferendo alla vettura un aspetto più dinamico e simile ai classici modelli compatti del marchio.

Negli interni, Volkswagen ha operato quello che definisce un “aggiornamento di prodotto" così profondo da suggerire quasi un cambio generazionale. La plancia e la consolle centrale sono state interamente riprogettate con materiali morbidi e finiture di categoria superiore. La strumentazione digitale Innovision si avvale di un display touch da 12,9" simile a un tablet e di un Digital Cockpit da 10,25".

Quest’ultimo offre una visualizzazione in stile retrò che riproduce la grafica della Golf di prima generazione, integrando però dati moderni come il powermeter e il riconoscimento dei segnali stradali. Significativo è il ritorno a un’ergonomia più classica: sono stati reintrodotti tasti fisici per il climatizzatore e una manopola per l’audio, eliminando i cursori a sfioramento (non particolarmente apprezzati, specie dai clienti più fedeli).

Le dotazioni tecnologiche

Le dotazioni tecnologiche includono il debutto del Connected Travel Assist, capace di riconoscere i semafori rossi e far decelerare l’auto fino all’arresto. È presente di serie la funzione One Pedal Driving e, come optional, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni tramite un adattatore. La sicurezza è garantita da sistemi come l’ACC, il Lane Assist e il Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Motori e autonomia

Passando in rassegna i motori, la nuovo Volkswagen ID.3 Neo adotta il nuovo sistema APP350 a trazione posteriore sulla piattaforma MEB+, più efficiente del precedente propulsore. Sono disponibili tre livelli di potenza e batteria:

50 kWh (netti): 125 kW (170 CV) con un’autonomia stimata di circa 417 km;

125 kW (170 CV) con un’autonomia stimata di circa 58 kWh (netti): 140 kW (190 CV) con un’autonomia prevista fino a 494 km;

140 kW (190 CV) con un’autonomia prevista fino a 79 kWh (netti): 170 kW (231 CV) con un’autonomia massima stimata di 630 km.

Per quanto riguarda la ricarica, le versioni da 50 e 58 kWh supportano fino a 105 kW in corrente continua (DC), mentre la variante da 79 kWh arriva a 183 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 26-29 minuti. La gamma si articola nelle versioni Trend, Life e Style. Al momento, i prezzi specifici non sono stati ancora indicati. Tuttavia, la prevendita inizierà in primavera, con il lancio ufficiale previsto per l’estate 2026.