Pininfarina alla Milano Design Week tra heritage e innovazione

In occasione della Milano Design Week 2026, Pininfarina propone al visitatore il proprio linguaggio progettuale con un percorso espositivo che coniuga heritage e futuro. Dal 20 al 26 aprile, in Via Tortona 35, il celebre studio di design torinese è protagonista della mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, dove il pubblico potrà ammirare due vere e proprie icone: la Battista Nino Farina, hypercar elettrica da 1.900 CV in livrea Rosso Nino, e la Honda HP-X del 1984, concept che ispirò le linee della NSX.

JAS Tensei

Il fulcro dell’innovazione risiede però nel progetto JAS Tensei, svelato in anteprima assoluta come modello in scala 1:5 durante il panel “Vision to Form" alla Terrazza Martini. “Tensei", parola giapponese che significa “rinascita", è la prima vettura ad alte prestazioni per uso stradale di JAS Motorsport. Caratterizzata dalla carrozzeria interamente in fibra di carbonio, è realizzata sulla base della Honda NSX degli anni ’90 e unisce soluzioni tecniche derivate dalle gare con una visione contemporanea di vettura Gran Turismo.

L’arredamento Reflex

Pininfarina sarà presente anche nel quartiere Brera, dove la Battista sarà in esposizione nello showroom di Reflex, storico brand italiano specializzato nell’arredamento di alta gamma. La collaborazione tra i due marchi si concretizza in elementi d’arredo disegnati da Pininfarina, quali la Collezione Orizzonte, la collezione Segno e molte altre. In questo modo, Pinifarina dimostra ancora una volta come la purezza delle linee e l’attenzione al dettaglio siano valori universali.