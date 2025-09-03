Non chiamatela più ID.2, benvenuta Volkswagen ID. Polo

Tutti attendono il debutto della versione di produzione della Volkswagen ID. 2all. C’è una novità, perché la casa automobilistica ha deciso di dare alla sua compatta elettrica un nome totalmente differente. Infatti, si chiamerà Volkswagen ID. Polo. Con questa scelta, la casa automobilistica vuole dare un segnale molto chiaro della sua strategia del futuro e cioè continuare ad utilizzare quei nomi molto importanti per la sua storia. Del resto, in tempi recenti diversi esponenti del marchio tedesco avevano rimarcato l’importanza della tradizione e di preservare i nomi dei modelli più importanti, un po’ come stanno facendo altre cose automobilistiche. Non finisce comunque l’era ID, perché questa sigla evolve abbinandosi a nomi importanti per la tradizione della casa tedesca. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, è piuttosto chiaro al riguardo:

I nomi dei nostri modelli sono saldamente radicati nella mente delle persone. Rappresentano un marchio forte e incarnano caratteristiche come qualità, design senza tempo e tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo proiettando i nostri nomi rinomati nel futuro. La ID. Polo è solo l’inizio.

ID. POLO LA PRIMA, POI LA ID. POLO GTI E POI….

VOLKSWAGEN ID. POLO GTI

La nuova Volkswagen ID. Polo sarà poi un modello di svolta per la casa automobilistica dato che sarà la prima di una serie di auto elettriche accessibili proposte a partire dache saranno lanciate anche da Skoda e Cupra. Dopo la ID. Polo sarà la volta versione più sportiva della nuova compatta elettrica , che arriverà nel corso del. Entrambe queste vetture saranno presenti al Salone di Monaco sebbene ancora camuffate con pellicole che, però, non fanno davvero molto per nascondere i dettagli del design. Finita qui? Nemmeno per sogno perché Volkswagen fa sapere che domenica presenterà il. Si tratta dellala cui versione di serie arriverà nel 2026 come controparte elettrica della T-Cross.Insomma, Volkswagen ha davvero tante novità pronte per essere svelate per fare un importante passo avanti sul mercato delle auto elettriche con una serie di modelli di segmento B da proporre ad un prezzo interessante. Non rimane che attendere il Salone di Monaco per scoprire se il marchio tedesco fornirà ulteriori dettagli su questi modelli. Nessuna cambiamento, invece, per quanto riguarda i nomi dei modelli tradizionali.

Le immagini condivise da Volkswagen sono pure l’occasione per dare uno sguardo alla ID. Polo GTI, per quanto ancora camuffata. Possiamo notare un look più sportivo con cerchi in lega di maggiori dimensioni, paraurti specifici, nuove minigonne e passaruota muscolosi. Purtroppo, non sappiamo nulla delle specifiche tecniche.

