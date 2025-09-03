Questo è una nuovo range extender "universale" per le auto elettriche

La tecnologia range extender sta trovando sempre più consensi? Horse, joint venture tra il Gruppo Renault e Geely, porterà al Salone di Monaco 2025 che aprirà i battenti tra pochi giorni un sistema range extender nato per essere integrato facilmente sui veicoli elettrici già esistenti. Comprende un motore quattro cilindri aspirato da 1,5 litri con generatore, inverter e sistema di raffreddamento integrati.

DIMENSIONI RIDOTTE E PRONTO PER IL FUTURO

Si chiama Horse C15 e l’azienda evidenzia le sue dimensioni compatte: 500 mm x 550 mm x 275 mm. Secondo l’azienda, il suo nuovo sistema range extender può essere installato orizzontalmente o verticalmente, consentendo all’unità di essere posizionata nel vano anteriore o posteriore di una BEV. Tutte queste caratteristiche permettono ad Horse C15 di poter essere installato sulle piattaforme di veicoli elettrici esistenti con poche o nessuna modifica. Progettato per essere già conforme allo standard Euro 7, Horse C15 sarà disponibile per veicoli dei segmenti B e C, con una potenza massima del motore fino a 70 kW. Per i veicoli più grandi del segmento D e i veicoli commerciali leggeri è disponibile una variante che aggiunte un turbocompressore al motore per portare la potenza a 120 kW.





A rimarcare la grande flessibilità di questo range extender, il fatto che il motore possa funzionare con benzina, etanolo e metanolo e carburanti sintetici. In tutte le applicazioni, il range extender è utilizzato sempre solo per ricaricare la batteria che alimenta il motore elettrico. Mai, dunque, il 4 cilindri di 1,5 servirà per dare trazione alle ruote del veicolo. L’azienda evidenzia che utilizzando Horse C15, le case automobilistiche potranno realizzare auto elettriche con batterie più piccole, ottenendo significativi risparmi in termini di costi e peso. Una soluzione interessante pronta per essere commercializzata. La vedremo su qualche modello Renault oltre che sulle vetture della galassia di Geely? Lo scopriremo. Intanto, tra pochi giorni Horse presenterà ufficialmente questo range extender al Salone di Monaco.