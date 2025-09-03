MINI e Deus Ex Machina insieme per due esemplari esclusivi di John Cooper Works

L’imminente IAA Mobility 2025 sarà l’occasione per vedere in anteprima, oltre alle showcar Pavillon e Open Space, il risultato dell’esclusiva e inedita collaborazione tra MINI e il marchio di lifestyle Deus Ex Machina. La collaborazione, all’insegna della tradizione racing, della cultura surf e del design artigianale, ha permesso la realizzazione di due modelli one-off di John Cooper Works. Le due vetture incarnano anime diverse ma complementari, legate da una filosofia comune e dalla grande X bianca sul tetto che simboleggia la co-creazione tra i due brand.

The Skeg

The Machina

La prima protagonista si chiamaed è una MINI JCW Electric da 190 kW caratterizzata da una carrozzeria di colore giallo e argento che si distingue per l’uso disemitrasparente che alleggeriscono il peso e migliorano l’aerodinamica. Lo spoiler Flex Tip Surf è progettato per adattarsi al flusso d’aria, replicando il comportamento di una tavola da surf e integrando funzione aerodinamica ed estetica. Gli interni presentano, cruscotto in fibra di vetro e vassoi sagomati per lo stivaggio delle mute. L’impostazione complessiva privilegia elementi essenziali e materiali funzionali, con l’obiettivo di esprimere autenticità e coerenza con la cultura del surf.

Il progetto

L’altra vettura, chiamata, è una MINI John Cooper Works con motore a combustione da 170 kW, sviluppata come omaggio alla tradizione del motorsport. La carrozzeria adotta una livrea rossa, bianca e nera con inserti a contrasto e la scritta Deus, completata dache richiamano l’heritage rally del marchio. Il diffusore posteriore deriva dalle versioni da competizione del Nürburgring, mentre lo scarico centrale e lo spoiler in stile Can-Am richiamano s. Gli interni prevedono cinture a cinque punti, roll-bar a vista, comandi analogici essenziali e superfici in tessuto cerato leggero. Dettagli come i toggle switch e il freno a mano idraulico con leva oversize sono concepiti per garantire funzionalità immediata e rapporto diretto tra conducente e vettura.

L’identità visiva dei due modelli è stata curata insieme al direttore creativo di Deus Ex Machina Carby Tuckwell e al designer inglese Matt Willey, già autore di livree speciali per MINI d’epoca. Il loro contributo ha rafforzato il legame con la storia sportiva del marchio britannico e ha dato vita a grafiche capaci di coniugare memoria e innovazione. La collaborazione si estende anche oltre le automobili con una capsule collection MINI x Deus che sarà lanciata all’IAA Mobility di Monaco l’8 settembre e distribuita a livello globale. Ogni capo unisce materiali di qualità, attenzione sartoriale e riferimenti al DNA condiviso dai due marchi, costruendo un ponte tra motorsport e moda contemporanea.



