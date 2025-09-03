Alpine e Gentle Mates firmano una A110 GTS unica ispirata ai videogiochi

Il confine tra pista reale e arena digitale si assottiglia. Alpine ha svelato una versione esclusiva della sua A110 GTS, vestita con una livrea che porta nel mondo dell’automotive i colori e i simboli dei Gentle Mates, il team di Esport fondato dai creators francesi Squeezie, Gotaga e Brawks. Dal 2024 Alpine è main partner del team, e non si tratta di una sponsorizzazione di facciata. La casa francese sostiene la squadra negli eventi internazionali più importanti: a settembre accompagnerà i giocatori al Campionato mondiale di Fortnite a Lione, e poco dopo la nuova livrea farà il suo debutto pubblico al GP Explorer 3 di Le Mans (3-5 ottobre 2025).

Lo conferma Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine: “Questa livrea è un’occasione unica per collegare l’universo digitale di Gentle Mates con quello automobilistico di Alpine, sostenendo al contempo lo sviluppo dell’Esport in Francia.”

L’A110 GTS diventa Gentle Mates

La versione scelta è la nuova A110 GTS, trasformata in un manifesto visivo della community. Il colore dominante è il rosa iconico del team, diventato simbolo di vittoria con il Major di Rocket League 2024. Il tono acceso viene bilanciato da eleganti sfumature sulla carrozzeria.

Ogni dettaglio racconta qualcosa:

una linea tricolore che corre dal cofano al tetto in omaggio alle livree Alpine,

la scritta Gentle sul cofano,

il tetto che unisce la “A” di Alpine e Mates,

il lato destro con la M8 (gioco di parole con “Mate”), racchiusa in tre cuori che richiamano i tre fondatori, insieme al logo del pegaso,

il badge World Series Championship sul parafango posteriore sinistro, a suggellare l’edizione speciale.

Non solo auto: la cultura Esport al centro



La collaborazione non si ferma alla Alpine A110. Nei prossimi mesi Alpine e Gentle Mates produrranno contenuti e spot pubblicitari con protagonisti anche i futuri modelli Alpine A290 e Alpine A390, puntando a un pubblico giovane e digitale. Dal 3 al 5 ottobre a Le Mans, durante il GP Explorer 3, i fan potranno ammirare dal vivo la livrea allo stand Gentle Mates. Sul tracciato, il team sarà al via con la scuderia Lofi Girl Gentle Mates, che schiererà Gotaga e Nikof. Alpine invece porterà un equipaggio tutto al femminile con le content creators Ana e Kaatsup. Un incontro tra racing reale e cultura videoludica, che segna un nuovo passo nell’espansione degli Esport in Francia e nel riposizionamento di Alpine come brand capace di parlare alle nuove generazioni.