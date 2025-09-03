Toyota produrrà una nuova auto elettrica in Europa

Toyota ha annunciato un’interessante novità. La casa automobilistica andrà infatti a produrre un nuovo modello elettrico in Europa, nel suo stabilimento di Kolin, nella Repubblica Ceca. Si tratta della prima volta che Toyota sceglie una sua fabbrica del Vecchio Continente per costruire una BEV. Ricordiamo che in questa fabbrica oggi si realizzano i modelli Aygo X e Yaris.

Questo progetto tecnologico avanzato rafforzerà la nostra presenza nel mercato europeo e contribuirà, insieme alle nostre altre soluzioni, a rendere il trasporto più efficiente.

UN NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI

Questo annuncio rappresenta un investimento significativo in quanto lo stabilimento di Kolin sarà ampliato da 152.000 a 173.000 metri quadrati per ospitare la produzione del nuovo veicolo e della sua batteria, e nuovi reparti di verniciatura e saldatura. Il finanziamento per la costruzione della nuova attività di produzione di BEV sarà coperto da nuove spese in conto capitale di circa 680 milioni di euro da parte di Toyota, che includono un investimento del governo ceco fino a 64 milioni di euro per una struttura dedicata all’assemblaggio delle batterie. L’introduzione del nuovo modello aumenterà il potenziale della capacità dell’impianto di produzione e porterà a un incremento dell’occupazione diretta (poco meno di 250 nuovi posti di lavoro) con benefici simili per la catena di approvvigionamento, dato che la maggior parte del volume delle componenti arriverà dalla Repubblica Ceca.



Sono molto contento che la Repubblica Ceca sia riuscita ad assicurarsi un investitore straniero così significativo come Toyota, anche se anche altri Paesi erano interessati a questo investimento nella produzione di auto elettriche. L’investimento non solo amplierà l’attuale produzione di Kolín, ma rappresenta anche un passo importante nella direzione di un livello tecnologico più elevato e del mantenimento della produzione automobilistica nel nostro paese. L’industria automobilistica rappresenta circa il 10 per cento del nostro PIL e, se vogliamo mantenerla, dobbiamo modernizzarla sistematicamente. Sono proprio questi progetti ad essere cruciali per il futuro dell’industria automobilistica ceca: ne rafforzano la competitività e sostengono l’innovazione, creando al contempo nuovi posti di lavoro qualificati. In questo caso, nella regione verranno create 245 nuove opportunità di lavoro.

Che modello sarà prodotto in Repubblica Ceca? Al momento non è dato di sapere, così come non sappiamo ancora nulla di preciso sui tempi. Quello che però traspare è che il sito della Repubblica Ceca era uno dei tanti in corsa per accaparrarsi la produzione della nuova BEV. Alla fine l’ha spuntata., Primo Ministro della Repubblica Ceca, è infatti molto chiaro: