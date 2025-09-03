Volkswagen, il consiglio di fabbrica chiede a Blume di scegliere: no al doppio ruolo

Il Gruppo Volkswagen sta affrontando sfide molto complesse, in un momento in cui l’industria auto europea è sotto pressione. Per questo, la presidente del consiglio di fabbrica della Volkswagen, Daniela Cavallo, ha esortato il CEO del Gruppo, Oliver Blume, a rinunciare al suo doppio incarico. Il manager, da quando è alla guida del Gruppo tedesco, non ha mai rinunciato al suo ruolo di CEO di Porsche. I due incarichi di Blume sono stati al centro dell’attenzione di azionisti e lavoratori dell’azienda da diverso tempo, con gli investitori che hanno ripetutamente chiesto che si dimettesse da uno dei due incarichi a causa di problemi di governance.

BISOGNA SCEGLIERE

Danila Cavallo è molto chiara e chiede a Blume di scegliere per concentrarsi completamente su Volkswagen.

L’amministratore delegato non può essere un capo part-time a Wolfsburg e trascorrere il resto del suo tempo in Porsche. Questa situazione deve finire.

Pare che comunque qualcosa si stia muovendo e che Blume possa effettivamente rinunciare al ruolo di numero uno di Porsche per concentrarsi completamente sulla guida del Gruppo Volkswagen. Infatti, negli ultimi tempi sono arrivate indiscrezioni che affermano che Porsche sarebbe alla ricerca di un nuovo CEO. Non sappiamo, però, effettivamente a che punto sarebbe questa ricerca. Quello che pare chiarò, però, è che il doppio mandato preoccupa investitori e sindacati. Non rimane che attendere per capire se effettivamente nel breve periodo ci saranno cambiamenti dirigenziali all’interno del Gruppo tedesco.