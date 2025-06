Toyota Aygo X, con il restyling evolve e diventa Full Hybrid

Debutta il restyling della Toyota Aygo X con diverse novità interessanti. La più importante è sicuramente l’introduzione della motorizzazione Full Hybrid ereditata dalla Toyota Yaris. Non mancano, comunque, ritocchi all’estetica e una migliore dotazione tecnologica. Entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere come cambia la nuova Toyota Aygo X 2025.

TOYOTA AYGO X: ESTERNI

TOYOTA AYGO X: INTERNI

La piccola city car di casa Toyota che si è fatta sempre apprezzare per il suo, ha da subito ottenuto un buon successo commerciale, tanto da essere stata venduta in Europa in quasi 300 mila unità da quando ha debuttato sul mercato. Toyota Aygo X restyling mantiene il passo di 2,43 metri ma la. Questo leggero cambiamento di dimensioni dipende essenzialmente dallee anche per fare spazio al nuovo powertrain Full Hybrid. Parlando, invece, del design della nuovache è stata ridisegnata e adesso adotta un look che richiama quello degli ultimi modelli della casa automobilistica giapponese. Dunque, troviamo. Nuovi sono pure la calandra ed il paraurti che offrono alla city car giapponese un piglio più sportiveggiante.Di profilo i cambiamenti sono minimi. Ci sono nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e con il restyling, gli indicatori di direzione sono stati spostati negli specchietti retrovisori. Anche al posteriore non ci sono particolari novità. Toyota Aygo X appare dunque più sportiveggiante nel suo complesso ed è sempre disponibile anche con la verniciatura bicolore. Inoltre, Toyota continuerà a proporla pure in una versione con tetto in tela.

MOTORE FULL HYBRID

Con il restyling, Toyota Aygo X evolve anche all’interno con una maggiore. Infatti, la plancia presenta, adesso, un. Al centro troviamo sempre il display del sistema infotainment che è stato reso più reattivo. Via la leva del freno a mano in quanto su tutti gli allestimenti è presente il comando ad azionamento elettrico. Questa scelta ha permesso di arrivare a disporre di maggiore spazio sulla console centrale. Sugli allestimenti più ricchi la dotazione di serie include anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone, oltre alla chiave digitale.

La vera grande novità della nuova Toyota Aygo X la troviamo sotto al cofano. Con il restyling viene eliminato il vecchio 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV per far posto al powertrain Full Hybrid della Toyota Yaris in grado di erogare. Di conseguenza migliorano nettamente le prestazioni visto che per passare da 0 a 100 km/h servono adesso meno di 10 secondi. Per la sua city car ibrida, la casa automobilistica dichiara anche un ulteriore dato molto interessante e cioè quello delle emissioni:(WLTP). La nuova motorizzazione dovrebbe garantire anche un maggiore comfort di marcia, vista la possibilità di poter viaggiare per brevi tratti anche in modalità 100% elettrica. Ne sapremo comunque di più sulle ulteriori caratteristiche della nuova Aygo X al momento dell’avvio della commercializzazione.

Ovviamente non mancano tutti gli ultimi ADAS sviluppati dalla casa automobilistica e racchiusi all’interno del pacchetto Toyota Safety Sense, che permette di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.

TOYOTA AYGO X GR

PREZZI

Anche per la city car arriva l’. La personalizzazione è prettamente estetica, con uno specifico body kit che permette di rendere il look più sportiveggiante grazie ad un nuovo motivo per la griglia e alla presenza di cerchi in lega dal design specifico. Ritocchi anche all’abitacolo con volante e sedili sportivi. Nessuna modifica al powertrain ma la piccola Aygo X GR può contare, comunque, su di un’ottimizzazione del setup per una migliore dinamica di guida.

Sul mercato la nuova Toyota Aygo X arriverà entro la fine dell’anno. Al momento non conosciamo i prezzi per l’Italia ma possiamo pensare che costi un po’ di più dell’attuale modello vista l’introduzione della motorizzazione ibrida. Ricordiamo che la generazione attuale parte da 18.950 euro