Sognate una nuova supercar BMW? Cattive notizie, non arriverà tanto presto

BMW darà vita ad una nuova supercar? Diverso tempo fa sembrava che la casa automobilistica tedesca fosse sul punto di dare un’erede alla M1, tanto che abbiamo visto pure i render, ma poi non se ne fece più nulla. Altre erano le priorità più importanti per la Casa di Monaco. A quanto pare, una supersportiva è sempre nei pensieri di BMW ma non arriverà tanto presto. Parlando con BMW Blog, il numero uno di BMW M, Frank van Meel, ha raccontato che ci sono state “alcune idee in passato” su di un modello simile alla M1 e che BMW sta “sempre valutando” la possibilità di sviluppare una nuova supercar. Tuttavia, la realtà è che ci sono priorità più importanti. Tra l’elettrificazione e l’arrivo delle nuove auto M, l’azienda è già sotto pressione.

Non vogliamo perdere di vista le nostre auto ad alte prestazioni perché realizziamo una supersportiva. Devo essere sincero: la sogniamo sempre. E forse un giorno troveremo la giusta finestra di opportunità in cui potremo lavorare su un’auto del genere. E poi, il Gruppo BMW ci dice: “Ok, provaci”. Non ci arrendiamo mai, ve lo posso promettere, ma in realtà non è ancora arrivato il momento.

NON È ANCORA IL MOMENTO GIUSTO

Il problema è che le superar per quanto bellissime sono prodotti a basso volume e vista la loro particolarità richiedono comunque un investimento importante per svilupparle, dato che solitamente sono realizzate con componenti progettati appositamente. BMW è poi focalizzata in questo momento a portare sul mercato i nuovi modelli basati sulla piattaforma Neue Klasse che saranno sia elettrici e sia endotermici. Tutte le sue attenzioni son quindi rivolte al prossimo rinnovamento della gamma che farà un importante salto generazionale. Sulla piattaforma Neue Klasse nascerà anche la prossima BMW M3 elettrica, in arrivo nel 2027, che si preannuncia davvero molto interessante visto che in passato BMW ha già condiviso qualche dettaglio affermando che sarà molto divertente a guidare ed in grado di offrire prestazioni elevatissime.

In ogni caso, non è ancora il momento giusto per una nuova supercar. Arriverà mai? Non lo sappiamo, ma quello che è certo è che se BMW deciderà di lavorare su di una nuova supersportiva non sarà tanto presto.

[Fonte]