Antonio Filosa riceve consensi. Carlos Tavares: "non porto rancore verso nessuno"

Il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, sta continuando a ricevere consensi. “Conosco Antonio Filosa sin dal mio arrivo in Stellantis ed è una persona straordinaria, oltre che un amico", ha dichiarato Doug Ostermann, CFO della casa automobilistica.

Ci sono però alcuni aspetti che trovo giusto sottolineare agli investitori: “Antonio ha una comprovata esperienza nel migliorare le cose, nel costruire e affrontare problemi con determinazione. E’ un uomo con un piano, con idee chiare e una strategia ben definita per realizzarle. “

Davanti al pubblico della 41esima Bernstein Annual Strategic Decisions Conference, Ostermann ha poi ricordato come Filosa si sia abituato durante la sua carriera a lavorare in differenti geografie del mondo, e in Nord America ha risolto il problema delle scorte, affrontato il tema del pricing, ricostruito il rapporto con i concessionari e messo in campo un programma orientato all’attività in un periodo di tempo abbastanza breve.

Anche il suo predecessore, Carlos Tavares, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del neo-eletto. “Si tratta di una scelta logica e credibile", ha detto. “Spero che il consiglio di amministrazione lo supporti adeguatamente."



L’ex CEO ha inoltre parlato delleanche a seguito del “caos" generato dai dazi imposti dal presidente USA Donald Trump. Le tariffe imposte dal governo Statunitense stanno facendo alzare tutti i costi e sconvolgendo le catene di approvigionamento in tutto il settore.Tavares ha poi ripercorso ledefinendola il risultato di un confronto “molto maturo" con John Elkann. “Non porto rancore verso nessuno", ha sottolineato Tavares, “nemmeno verso chi ha contribuito a rendermi la vita più complicata durante il mio mandato alla guida di Stellantis". Ha poi aggiunto: “arriva un momento in cui ci si trova davanti ad un bivio e qualcuno prende la decisione di separarsi. Va bene così".Infine ha commentato le: " I concessionari negli USA non hanno voluto sostenere quello che stavamo cercando di fare, ed è una mia responsabilità", ha ammesso. “Molte cose avrebbero potuto essere gestite in maniera diversa, ma ormai non ha più importanza. L’azienda resta solida e redditizia".