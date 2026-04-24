Euro NCAP 2026, 5 camion su 7 ottengono il punteggio massimo

I camion europei ono più sicuri che mai. È la conclusione dell’ultima serie di test Euro NCAP sui veicoli pesanti. Questi test hanno valutato sette modelli della categoria Regional Distribution (i rigidi fino a 18 tonnellate più diffusi nella logistica urbana e interurbana).

Record di stelle

Per la prima volta in assoluto, cinque su sette hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle. Solo due anni fa, quando Euro NCAP aveva avviato il programma Truck Safe, il punteggio cinque stelle era stato assegnato solamente a due mezzi. Tutti e sette i modelli hanno ottenuto la certificazione CitySafe, che attesta il rispetto degli standard minimi per la circolazione in ambiente urbano.

I modelli valutati

In cima alla classifica si trova lo Scania L-series con un punteggio complessivo del 90%. Il modello, progettato con una cabina ad accesso basso per massimizzare la visibilità diretta in città, ha ottenuto il 93% nella categoria Crash Avoidance grazie ai sistemi avanzati di protezione per pedoni e ciclisti. Seguono con l’88% il Mercedes-Benz Actros e il Volvo FM, entrambi premiati per la costanza delle prestazioni in tutte le categorie di test. Lo Scania P-series si ferma all’87%, mentre il MAN TGM chiude il gruppo dei cinque stelle con l’80%. Quello di MAN è un risultato significativo in quanto è il primo riconoscimento di questo tipo nella storia del costruttore tedesco ottenuto anche grazie ai progressi nei sistemi di frenata automatica di emergenza e nel mantenimento della corsia.

Non rientrano nel punteggio massimo delle cinque stelle il Renault Trucks D Medium (quattro stelle, 68%) e il DAF XD (tre stelle, 62%), quest’ultimo però citato positivamente da Euro NCAP per aver incluso molte dotazioni di sicurezza come equipaggiamento standard anziché optional a pagamento (una pratica che l’ente critica apertamente negli altri costruttori). Un quinto modello Scania, il P-series in configurazione 6×2 Rigid, testata nella categoria Utility, ha ottenuto anch’esso cinque stelle con l’87%.

Euro NCAP ha annunciato che la prossima sessione di test, previsto per novembre 2026, riguarderà i City Distribution trucks fino a 12 tonnellate.