BMW vuole salvare il cambio manuale sulle sportive M: ci riuscirà?

In BMW il cambio manuale, diciamolo chiaramente… sta diventando una specie in via d’estinzione. Eppure a Monaco di Baviera sembra esserci ancora chi non è pronto a firmarne il certificato di morte. Frank van Meel, il numero uno della divisione M, è stato piuttosto brutale qualche mese fa. Dal punto di vista dell’ingegneria pura, il manuale “non ha più senso”.

Il motivo? È tecnico. I moderni sei cilindri in linea di BMW sprigionano una coppia tale che solo una trasmissione automatica riesce a gestirla senza andare in frantumi. Certo, si potrebbe progettare un cambio manuale rinforzato, ma i conti in tasca all’azienda dicono che il gioco non vale la candela.

Il cuore oltre l’ostacolo: la promessa di Sylvia Neubauer

Nonostante la fredda logica di questa analisi, c’è però un elemento umano che continua a pesare nelle decisioni di Monaco. E Sylvia Neubauer, responsabile clienti e vendite di BMW M, ha recentemente acceso una speranza tra i puristi della guida. In una chiacchierata con la stampa tedesca (Autohersteller), ha confermato che gli ingegneri sono al lavoro per trovare una “soluzione" che permetta di mantenere il pedale della frizione anche sui motori più potenti.

Non è solo una questione di meccanica, ma di identità. Guidare una M non significa solo andare veloci, ma sentire il legame fisico con la macchina, quel “clic" metallico della marcia che entra mentre il piede sinistro lavora in sincronia. È un’esperienza che nessun software può replicare perfettamente. Attualmente, chi sceglie una BMW M2 manuale accetta già un compromesso. Il motore viene leggermente “depotenziato" di 50 Nm rispetto alla versione automatica proprio per non stressare eccessivamente la trasmissione.

È il prezzo da pagare per il piacere di fare tutto da soli. Ma BMW sa che il tempo stringe. La Z4 M40i con il cambio manuale sta per uscire di produzione proprio in questi giorni, lasciando il testimone solo alle sorelle maggiori M2, M3 e M4.

Una corsa contro il tempo

Il vero nemico del cambio manuale, però, non è solo la mancanza di acquirenti, ma una ragnatela di regolamentazioni sempre più fitte. In Europa, la lotta al grammo di CO2 è diventata una guerra di logoramento. Un cambio automatico, gestito da una centralina che sa esattamente quando cambiare per consumare meno, permette di dichiarare emissioni inferiori.

Per un costruttore, ogni grammo in eccesso si traduce in multe salatissime che pesano sui bilanci. A questo si aggiunge la sfida tecnologica dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS): frenata d’emergenza e cruise control adattivo dialogano molto meglio con un cambio automatico, rendendo l’integrazione del manuale un incubo tecnico ed economico per i fornitori. Nonostante queste nubi all’orizzonte, BMW non ha intenzione di diventare un marchio solo elettrico dall’oggi al domani. Ad esempio la prossima generazione della M3, prevista per il 2028, continuerà a ruggire grazie a un sei cilindri termico, garantendo la presenza di pistoni e bielle nei listini almeno fino al 2030.

L’ultima chiamata per i puristi del “tre pedali”

Dulcis in fundo, se state sognando una BMW M con cui fare il punta-tacco, questo è probabilmente il momento di agire. Le attuali M2 e M4 dovrebbero restare in produzione per altri tre anni circa, rappresentando l’ultimo baluardo di un’era analogica che sta svanendo.

Frank van Meel di suo è stato chiaro. Oltre ai costi e alle prestazioni, c’è un problema di scala. I fornitori di componenti fanno sempre più fatica a produrre volumi ridotti di trasmissioni manuali a costi sostenibili. Il futuro sarà dominato da palette al volante e accelerazioni silenziose.

E detto questo in BMW stanno però dimostrando che finché ci sarà un cliente disposto a lottare per quel pedale in più, ci sarà un ingegnere pronto a fare gli straordinari per tenerlo in vita. Magari sarà un manuale “artificialmente" limitato. Ma pur sempre un manuale…