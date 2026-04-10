Volkswagen, ancora polemiche per la flotta di aerei privati per i dirigenti

Il Gruppo Volkswagen sta attraversando una fase piuttosto difficile e sorprende non poco che i viaggi degli alti dirigenti avvengano per mezzo di una flotta privata di aerei. Addirittura sono sei i jet usati attraverso la controllata Volkswagen AirService. Lo scorso anno la flotta ha effettuato 1.450 viaggi per un totale di 1 milione di chilometri volati (con emissioni di CO2 stimate di 5.848 tonnellate), alla faccia dei proclami green della Casa tedesca.

Sulla base di una elaborazione di OpenSky, organizzazione non-profit che analizza i dati del traffico aereo, su gentile spinta del partito tedesco Die Linke è emerso che i dirigenti volano nel lusso a bordo dei jet privati, mentre gli operai da tempo temono di perdere il loro posto di lavoro. Una contrapposizione che mortifica l’impegno dei lavoratori che per uscire dalla crisi si stanno impegnando a ritmi massacranti per un management che se ne infischia delle problematiche ambientali e produttive. Il leader del partito Jan van Aken ha affermato che con la stessa quantità di CO2 si sarebbero potuti trasportare 46.000 passeggeri da Hannover a Maiorca.

Dove vanno i dirigenti?

I voli della Volkswagen AirService hanno coperto diverse tratte: le principali sono relative a siti storici del Gruppo, come Germania, Polonia o Messico. Tuttavia, in particolare nei mesi estivi del 2025, sono registrate anche mete che non sembrano connesse solo al business, come Nizza, Ibiza, Barcellona, Parigi, Pisa o Malaga. Magari ci saranno state delle presentazioni e dei test driver, ma gli alti funzionari della Casa tedesca stanno approfittando del servizio aereo aziendale?

Un portavoce del Gruppo Volkswagen ha dichiarato al quotidiano Welt am Sonntag che alcuni voli “non erano, o lo erano in minima parte, effettuati per conto della Volkswagen automobili”. La società ufficialmente è un fornitore commerciale e può noleggiare i suoi aeromobili anche a clienti esterni. La Volkswagen AirService, per ora, non ha specificato l’uso preciso dei voli né i nomi dei rispettivi committenti, appellandosi a motivi di privacy.

Tedeschi indignati

Dopo il dieselgate il colosso teutonico ha cercato di puntare su una immagine moderna e pulita, tuttavia la flotta della Volkswagen AirService è composta da sei aeroplani, di cui quattro jet trimotore a lungo raggio Dassault Falcon 8X e Falcon 7X. Tradotto: consumano tantissimo con un’autonomia massima di quasi 12.000 km con velocità di crociera compresa tra 0,8 e 0,9 mach (tra 988 e 1.111 km/h) e una altitudine massima raggiungibile di circa 15.500 metri.

Il Falcon 7X può trasportare comodamente 10 passeggeri in un raggio di 11.000 km. Sulle tratte più brevi operano due Pilatus PC-24, un jet bimotore che tocca circa 815 km/h e può viaggiare senza scali per circa 3.700 km. A bordo possono volare 8-10 passeggeri e il mezzo consente di atterrare e di decollare su piste corte e parzialmente sterrate. L’aeromobile più grande della flotta può portare a bordo un massimo di 16 passeggeri. La questione è delicata e ha creato una polemica in un momento storico dove il Gruppo Volkswagen sta provando a uscire dalla crisi con una gamma di EV e con proclami green che si scontrano con una realtà molto fumosa.