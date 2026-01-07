Xpeng, ecco come l'AI ha permesso di ridurre rumore e vibrazioni delle auto range extender

L’intelligenza artificiale è sempre più presente all’interno delle moderne auto. Xpeng, per esempio, ne fa largo utilizzo e non solamente per gestire il suo sistema di assistenza alla guida. La casa automobilistica cinese ha deciso di puntare anche su powertrain range extender. Come sappiamo, rispetto ai modelli 100% elettrici, questi dispongono di una batteria più piccola e di un motore endotermico utilizzato come generatore di energia. Ovviamente, la presenza di un’unità endotermica può farsi sentire nell’utilizzo dell’auto, peggiorando il comfort della vettura. Per tale motivo, Xpeng ha sviluppato una serie di tecnologie che sfruttano proprio l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore e le vibrazioni dell’unità endotermica utilizzata come generatore. Il tutto si trova oggi nel nuovo SUV range extender Xpeng G7 EREV.

COME FUNZIONA?

Secondo quanto racconta Xpeng, grazie all’utilizzo dell’AI è possibile ridurre le vibrazione del motore usato come generatore fino al 50%. Il rumore del suo funzionamento è poi attenuato dalla presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore. Il SUV è infatti dotato di un sofisticato sistema di cancellazione elettronica del rumore proveniente dal motore e del rumore di rotolamento degli pneumatici. Tale sistema lavora in combinazione con la gestione delle vibrazioni controllata dall’intelligenza artificiale per il range extender, con l’obiettivo di attenuare le vibrazioni percepibili e facilitare la transizione tra la modalità di guida 100% elettrica e quella con il range extender attivo.

Oltre al sistema di cancellazione elettronica del rumore, Xpeng ha lavorato per ottenere un’efficace insonorizzazione dell’abitacolo. Oltre il 90% delle aree chiave del veicolo è rivestito con materiali fonoassorbenti .

MENO VIBRAZIONI

Xpeng ha poi lavorato sul motore endotermico per ottimizzarlo non solo dal punto di vista dell’efficienza ma anche da quello della riduzione delle vibrazioni. In questo modo già in partenza è stato possibile ridurre le vibrazioni del 10% rispetto ad altre unità analoghe. Poi entra in gioco l’intelligenza artificiale, grazie ad un sofisticato sistema di gestione del motore che garantisce un funzionamento silenzioso nella maggior parte degli scenari di guida. Insomma, un lavoro a 360 gradi sfruttando l’AI e le ultime tecnologie per garantire il massimo comfort anche quando il range extender entra in funzione.

Ricordiamo che la nuova Xpeng G7 EREV misura 4.918 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con un passo di 2.890 mm. Il powertrain è composto da un motore elettrico da 218 kW alimentato da una batteria con una capacità da 55,8 kWh che può essere ricaricata anche grazie ad un range extender, un 4 cilindri di 1,5 litri da 110 kW. Autonomia in modalità elettrica (CLTC) di 430 km e un’autonomia combinata di 1.704 km.