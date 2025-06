Xpeng presenta il nuovo SUV G7: alza l'asticella della guida autonoma

Xpeng ha presentato ufficialmente la nuova G7, un SUV 100% elettrico di medie dimensioni, disponibile ora nelle fasi di pre-vendita. Questa vettura introdice numerose novità in termini di tecnologia per l’azienda, tra cui un sistema AR-HUD sviluppato insieme a Huawei e un sistema di assistenza alla guida completamente basato sulla visione, alimentato da chip Turing AI sviluppati internamente.

DESIGN ESTERNO

Dal punto di vista estetico, la nuova G7 adotta ildi seconda generazione, che integra una barra luminosa a LED a tutta larghezza per le luci diurne, moduli dei fari separati che vengono inseriti nelle prese d’aria e una griglia frontale attiva.

Per quanto riguarda le dimensioni, Xpeng G7 misura 4.892 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza, 1.655 mm di altezza, con un passo molto generoso di 2,890 mm, misure che lo posizionano sopra l’attuale G6.



Tra le caratteristiche principali di design si notano maniglie delle portiere a scomparsa, porte senza cornice dotate anche della funzione soft-close e cerchi tra i 18" e i 20". Ci sono diverse possibilità di scelta di colorazioni per la carrozzeria, tra cui girgio stellato, argento lunare e verde interstellar.

Al posteriore spicca una barra luminosa a LED integrata nei parafanghi e nel portellone, e non manca anche l’integrazione di indicatori di assistenza alla guida.

INTERNI

BATTERIA, AUTONOMIA E MOTORE

Internamente la nuova G7 segue un’vista anche l’assenza di un classico quadro strumenti, sostituito d unche mostra sia i dati di marcia che il sistema infotelematico. I materiali includono legno naturale, metallo e pelle, con quattro differenti combinzioni cromatiche.Una delle innovazioni principali della Xpeng G7 è rappresentata dal, sviluppato con Huawei, che proietta le informazioni di guida in realtà aumentata su un ampio campo visivo, semplificando la navigazione e le manovre più complesse.G7 introduce anche l’, progettata per migliorare l’autonomia del veicolo grazie a un’elaborazione dati più rapida ed intelligente.All’interno, l’abitacolo combina: sedili in pelle Nappa con funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio, doppia ricarica wireless frontale da, tetto panoramico,con addirittura 20 altoparlanti, illuminazione ambientale completamente personalizzabile, specchietto digitale e vano portaoggetti con chiusura elettronica. I passeggeri posteriori dispongono di ununa ricarica wireless raffreddata e un tavolino pieghevole con agganci magnetici.

PREZZO E POSIZIONAMENTO

La G7 verrà offerta nelle due versioni, entrambe con una piattaforma che prevede lacon une offre due differenti tagli di batteria:. Secondo il ciclo CLTC, che ricordiamo essere meno severo dell’europeo WLTP, la massima espressione di autonomia dovrebbe essere dicon il taglio di batteria più capiente e cerchi da 18". Autonomia che diventerebbe, con la stessa dimensione di cerchi, dicon la batteria più piccola. In alternativa, l’autonomia potrebbe essere dicon la batteria piccola e cerchi da 20", oppurecon quella più grande e la stessa dimensione dei cerchi.La versione Ultra della G7 integracon una potenza di 2.2oo TOPS, paragonabile a. Questa dotazione consente funzionalità avanzate di assistenza alla guida, come la navigazione autonoma in città e in autostrada (NGP) e il parcheggio intelligente.Xpeng conferma inoltre il supporto allabasato unicamente su telecamere, senza ricorrere al LiDAR, per una gestione completamente visiva della guida.

Come anticipato, la nuova Xpeng G7 è ora proposta in pre-vendita ad un prezzo diPer quanto riguarda il posizionamento di mercato, la nuova G7 rappresenterà lanel segmento in continua espansione dei SUV elettrici di medie dimensioni in Cina.Le previsioni del marchio sono quelle di lanciare e iniziare le consegne della G7 nel terzo trimestre del 2025. L’azienda ha inoltre riportato undall’inizio del 2025, registrando un sorprendenteLe consegne mensili hanno superato leper sette mesi consecutivi.