BMW M340i va in pensione: arriva la nuova M350, foto spia dal Nürburgring

Per chi ama guidare auto che sanno emozionare, la BMW M3 (spiata in salsa elettrica) è spesso un sogno su quattro ruote. Ma non tutti possono (o vogliono) lanciarsi direttamente su quel segmento. Ecco perché la M340i è da anni il compromesso perfetto tra performance e praticità, una berlina sportiva che sa essere feroce ma anche adatta alla vita quotidiana. Ora però, per BMW è tempo di voltare pagina. La BMW M340i sta per uscire di scena, lasciando il posto a un nuovo modello che porta con sé non solo un nuovo nome, ma anche un’anima rivisitata: si chiamerà M350. E no, non si tratta solo di marketing.

Addio “i", benvenuta Neue Klasse

Il cambio di nome segna l’inizio di un nuovo corso per BMW. Ovvero quello dell’arrivo della Neue Klasse, la piattaforma modulare che nei prossimi anni svolterà la gamma della casa bavarese. In questo contesto, l’iconica “i” alla fine del nome (tradizionalmente usata per le motorizzazioni benzina) verrà riservata ai modelli completamente elettrici.





E il salto da M340 a M350 non è solo simbolico. Sottolinea un incremento di prestazioni e l’ambizione di questo nuovo modello. Secondo fonti ben informate e le immancabili foto spia dal Nürburgring, la nuova M350 sarà un concentrato di evoluzione tecnica e stilistica, pensata per restare al passo in un mercato dove l’equilibrio tra potenza, emissioni e innovazione è sempre più delicato.

Più cavalli, stessa anima

Partiamo da ciò che conta davvero: il motore. Laquel ruolo spetterà alla futura i3 , ma manterrà il collaudato, aggiornato per rispettare le normative Euro 7 . La vera notizia?, con stime che parlano di. Un netto salto rispetto agli attuali, e una dichiarazione d’intenti che porta la M350 “pericolosamente" vicina ai livelli dell’attuale M3.

Il tutto poggerà ancora sulla piattaforma CLAR, e si potrà scegliere tra trazione posteriore o integrale xDrive, sempre con il cambio automatico a 8 rapporti. Speranze per un manuale? Meglio non illudersi. Difficile, se non impossibile, vederlo tornare su questa versione.

Estetica Neue Klasse

Il design della M350 prenderà ispirazione dai, ma senza rivoluzioni estreme. Ilpresenta un frontale con fari più sottili e una reinterpretazione delle griglie a doppio rene, ora più larghe ma più basse, per un look più filante.

Dietro, la firma sportiva è evidente: quattro terminali di scarico, spoilerino discreto sul baule e cerchi generosi con pneumatici ribassati, pronti a urlare sportività. La silhouette rimane quella classica della Serie 3, con il suo inconfondibile profilo a tre volumi e l’immancabile Hofmeister kink, lo spigolo di finestrino che da decenni dice “questa è una BMW”.

Interni, rivoluzione digitale totale

Quando arriverà?

Se fuori la M350 resta familiare, dentro sarà un’altra storia. Anche se, BMW ha già fatto intendere che la plancia cambierà radicalmente. Al posto del classico quadro strumenti, debutta il sistema “”, una striscia digitale larga quanto il parabrezza che mostrerà tutte le info di guida direttamente sotto gli occhi del pilota. Addio cruscotto tradizionale, benvenuta realtà aumentata automobilistica. Completano l’esperienzaal centro della plancia e moduli personalizzabili per il passeggero. Un’esperienza che promette di essere tanto futuristica quanto intuitiva.

La produzione della nuova Serie 3, inclusa la M350, inizierà verso la fine del 2026. Ci sarà quindi da aspettare ancora un po’ prima di vederla nelle concessionarie o di provarla su strada. Ma una cosa è certa. La M350 non sarà una semplice “versione aggiornata” della M340i. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo, dove sportività, tecnologia e un pizzico di nostalgia BMW continueranno a convivere, ma con un equilibrio tutto nuovo.

Fonte foto spia: [Carscoops]