Offerta KIA Stonic, con finanziamento a 119 euro al mese grazie agli Special Days KIA
Grazie all'offerta di KIA la Stonic sarà possibile averla con un vantaggio cliente di 4.850 euro e rate da 119 euro
KIA Stonic è stata da poco rinnovata attraverso un restyling che ha dato una rinfrescata al look di questo modello, oltre a proporre un importante aggiornamento dell’abitacolo. Grazie agli Special Days Kia, la nuova Stonic è protagonista di un’offerta che permetterà di metterla nel garage di casa con rate da 119 euro al mese aderendo al finanziamento “Scelta KIA”.
KIA STONIC RESTYLING
KIA Stonic misura 4.165 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 332-352 litri che possono salire a quota 1.135-1.155 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il modello protagonista di questa nuova offerta della casa automobilistica è quello dotato del motore T-GDI di un litro di cilindrata da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi e velocità massima di 179 km/h. Nell’allestimento Urban, quello base, la vettura è proposta ad un prezzo di partenza di 22.800 euro.
L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, SCONTO, RATE E INTERESSI
Aderendo all’offerta, KIA propone un vantaggio cliente di 4.850 euro che porta il prezzo della nuova KIA Stonic 1.0 T-GDi Urban a 17.950 euro. Con un anticipo di 3.470 euro sarà possibile portarla a casa con rate da 119 euro al mese.
- 35 rate da 119 euro al mese
- TAN 5,95% – TAEG 7,71%
- Prezzo listino: (IPT e PFU esclusi) 22.800 euro
- Vantaggio Totale Cliente: 4.850 euro
- Prezzo in promozione: 17.950 euro
- Anticipo: 3.470 euro
- Valore futuro garantito: 13.224 euro
- Importo totale dovuto dal consumatore: 17.568,27 euro
Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come da sito KIA.
STONIC 1.0 TGDi Urban. Prezzo Promo a partire da 17.950 euro (oltre oneri finanziari) anziché da 22.800 euro (Prezzo di listino), grazie al contributo Kia pari ad 2.700 euro previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Scelta Kia di Kia Finance e al contributo Kia e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa di 2.150 euro per i contratti stipulati dal 02/01/2026 al 31/01/2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo 3.470 euro; importo totale del credito 14.480 euro, da restituire in 35 rate mensili ognuna di 119 euro ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di 13.224 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore 17.568,27 euro (escluso l’anticipo). TAN 5,95% (tasso fisso) -TAEG 7,71% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.506,67 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1.00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva: 37,20 euro – 30.000 Km inclusi; eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km.