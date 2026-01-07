Offerta KIA Stonic, con finanziamento a 119 euro al mese grazie agli Special Days KIA

KIA Stonic è stata da poco rinnovata attraverso un restyling che ha dato una rinfrescata al look di questo modello, oltre a proporre un importante aggiornamento dell’abitacolo. Grazie agli Special Days Kia, la nuova Stonic è protagonista di un’offerta che permetterà di metterla nel garage di casa con rate da 119 euro al mese aderendo al finanziamento “Scelta KIA”.

KIA STONIC RESTYLING

KIA Stonic misura 4.165 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 332-352 litri che possono salire a quota 1.135-1.155 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il modello protagonista di questa nuova offerta della casa automobilistica è quello dotato del motore T-GDI di un litro di cilindrata da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi e velocità massima di 179 km/h. Nell’allestimento Urban, quello base, la vettura è proposta ad un prezzo di partenza di 22.800 euro.

L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, SCONTO, RATE E INTERESSI

Aderendo all’offerta, KIA propone un vantaggio cliente di 4.850 euro che porta il prezzo della nuova KIA Stonic 1.0 T-GDi Urban a 17.950 euro. Con un anticipo di 3.470 euro sarà possibile portarla a casa con rate da 119 euro al mese.

35 rate da 119 euro al mese

rate da al mese TAN 5,95% – TAEG 7,71%

Prezzo listino: (IPT e PFU esclusi) 22.800 euro

Vantaggio Totale Cliente: 4.850 euro

Prezzo in promozione: 17.950 euro

Anticipo: 3.470 euro

Valore futuro garantito: 13.224 euro

Importo totale dovuto dal consumatore: 17.568,27 euro

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come da sito KIA.