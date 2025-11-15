Nuova KIA Stonic 2026 debutta in Italia: allestimenti e prezzi del restyling

La nuova KIA Stonic fa ufficialmente il suo debutto sul mercato italiano. Dopo la presentazione del restyling avvenuta all’inizio di settembre, la casa automobilistica ha comunicato gli allestimenti e i prezzi del nuovo modello per il nostro Paese. Per il lancio su nostro mercato, KIA ha pure organizzato per il 29 e il 30 novembre un weekend di Porte Aperte presso le sue concessionarie.

KIA STONIC 2026, IL RESTYLING

Ricordiamo alcune delle principali novità che ha introdotto il restyling della KIA Stonic 2026. Le sue misure sono 4.165 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Con il restyling sono arrivate innanzitutto novità di design. Il frontale in particolare è stato ridisegnato, adottando il linguaggio di design Opposites United. Troviamo quindi la caratteristica firma luminosa Star Map oggi presente sui più recenti modelli della casa automobilistica. Il look del nuovo modello appare quindi complessivamente più moderno. Rivisto anche l’abitacolo per metterlo al passo con i tempi. Adesso, la plancia è dominata da un doppio display da 12,3 pollici (solo versione top di gamma), il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio.

E i motori? Sotto al cofano della nuova KIA Stonic 2026 un motore T-GDI di un litro di cilindrata, disponibile anche con tecnologia mild-hybrid. I clienti possono scegliere tra un cambio manuale a sei marce o un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Due i livelli di potenza offerti: 100 CV e 115 CV. In futuro arriverà anche una nuova variante GPL.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova KIA Stonic si presenta sul mercato italiano in 3 allestimenti: Urban, Style e GT-Line. La dotazione di serie già dalla versione base della Stonic include, tra le altre cose, fari a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16 pollici, rivestimenti in KIA Tex Premium per il volante e per i sedili in KIA Tex Essential. Non manca un pacchetto completo di sistemi ADAS, oltre al nuovo schermo per l’infotainment da 12,3 pollici e al cluster LCD da 4,2 pollici.

I prezzi per il mercato italiano? KIA Stonic 2026 restyling parte dai 22.800 euro della versione Urban con motore da 100 CV ma si può arrivare anche ai 30.750 euro della GT Line con motore da 115 CV e cambio automatico.