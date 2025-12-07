Nuova KIA Stonic vs Toyota Yaris Cross, sfida tra crossover: confronto e prezzi

KIA Stonic si è rinnovata da poco attraverso un restyling che ha svecchiato il look del crossover. Inoltre, sono arrivate diverse novità per l’abitacolo che è stato reso più moderno. Il segmento B è molto competitivo in Italia e la Stonic dovrà affrontare diverse rivali tra cui la Toyota Yaris Cross, una vera e propria best seller che punta molte delle sue carte sull’efficienza delle sue motorizzazioni Full Hybrid. Vediamo quindi di mettere a confronto queste due rivali, per scoprire le principali caratteristiche e le differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Iniziamo con la KIA Stonic che misura 4.165 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 332-352 litri che possono salire a quota 1.135-1.155 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Con il restyling, il frontale è stato ridisegnato seguendo le linee del linguaggio di design Opposites United. Troviamo infatti la caratteristica firma luminosa Star Map oggi presente sui più recenti modelli del marchio coreano. Novità pure al posteriore dove troviamo un nuovo portellone, una diverse firma luminosa ed alcune modifiche al paraurti.

Toyota Yaris Cross misura 4.172 mm lunghezza x 1.765 mm larghezza x 1.595 mm altezza. La capacità di carico arriva a 320-390 litri (1.097 litri con i sedili posteriori abbattuti). Lo stile del crossover giapponese lo conosciamo bene dato che dal momento del suo debutto ha ricevuto solamente alcuni lievi affinamenti. Non è una semplice Yaris rialzata da terra. La versione Cross può contare su di un aspetto meno spigoloso, con forme arrotondate e che si raccordano tra di loro, soprattutto all’anteriore. Complessivamente, le due vetture presentano, quindi, dimensioni del tutto simili.

INTERNI E TECNOLOGIA

Gli interni della KIA Stonic sono stati rivisti e resi molto più moderni. Nei modelli top di gamma troviamo infatti una plancia dominata da un doppio display da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment. Sull’allestimento entry level troviamo invece accanto all’infotainment un cluster LCD da 4,2 pollici. A seconda degli allestimenti, il crossover mette a disposizione pure un sistema d’illuminazione ambientale, il pad per la ricarica wireless degli smartphone e porte USB-C.

L’abitacolo della Toyota Yaris Cross presenta la classica impostazione della casa automobilistica giapponese, all’insegna della razionalità. Niente fronzoli, insomma. Sarà possibile disporre della strumentazione digitale con schermo da 7 o 12,3 pollici. Per il sistema infotainment, invece, si potrà avere, a seconda dell’allestimento, un display da 9 o da 10,5 pollici. Ovviamente, Apple CarPlay e Android Auto che sono presenti anche sulla KIA Stonic.

MOTORI

Per il momento, la KIA Stonic è proposta sul mercato italiano con un motore T-GDI di un litro di cilindrata, disponibile anche con tecnologia mild-hybrid. I clienti possono scegliere tra un cambio manuale a sei marce o un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Due i livelli di potenza offerti: 100 CV e 115 CV (Mild Hybrid). Già sappiamo, però, che in futuro arriverà anche una motorizzazione GPL.

Nella gamma della Toyota Yaris Cross abbiamo solo le versioni Hybrid 115 da 116 CV e Hybrid 130 da 130 CV. Per entrambe le varianti lo schema è sempre lo stesso e cioè un motore benzina 3 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica. Si può avere anche la trazione integrale grazie ad una piccola unità elettrica sull’asse posteriore.

PREZZI

Quanto costa la nuova KIA Stonic in Italia? I prezzi partono dai 22.800 euro della versione Urban con motore da 100 CV. Toyota Yaris Cross parte invece da 28.750 euro per la Hybrid 115 in allestimento Active.