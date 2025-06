Auto elettriche: maxi test di autonomia reale in Norvegia. Lucid Air al top ma...

Quanto autonomia reale hanno le auto elettriche? Le case automobilistiche dichiarano la percorrenza, in Europa, secondo il ciclo WLTP che sappiamo non essere preciso. Dunque, quanta strada permettono di fare davvero le auto a batteria con un pieno di energia? Da tempo, la Norwegian Automobile Federation (NAF) organizza test che effettua sia in inverno e sia con la bella stagione per verificare in un contesto reale e non di laboratorio, quale sia la reale autonomia delle auto elettriche sia con temperature basse e sia in presenza di condizioni ottimali. L’ultimo test effettuato a gennaio aveva visto la Polestar 3 e la Tesla Model 3 percorrere più strada di tutti e cioè 531 km.

Adesso, con la bella stagiona NAF ha organizzato un nuovo test drive per verificare la percorrenza reale di un nuovo lotto di auto elettriche. Il percorso è sempre il medesmo e prevede strade urbane e statali, con un dislivello di quasi 1.000 metri. Le temperature esterne, il test è stata effettuato in Norvegia, sono state comprese tra 7 e 17 gradi. A percorrere più strada di strada di tutte, segnando un record, è stata la Lucid Air con ben 828,6 km. Risultato che ha permesso di battere il precedente primato della Tesla Model S con 672 km, stabilito nell’estate del 2023. Tuttavia, secondo NAF, la berlina elettrica americana non è la “vera" vincitrice di questo test. Vediamo perché ed entriamo nei dettagli.

BENE LA LUCID AIR MA VINCE LA TESLA MODEL Y

Stando a quanto raccontato, durante il test ci sono stati alcuni problemi come una foratura dello pneumatico della Classe G elettrica ad un “blackout" della strumentazione digitale della Hongqi EHS7. Lo scopo della prova non era solamente quello di verificare la percorrenza massima percorribile ma anche e soprattutto la differenza sul dato dichiarato WLTP. La prima a fermarsi è stata la nuova Skoda Elroq 60, dopo 422 km, appena al di sotto del dato dichiarato. Poco dopo, a 429 km percorsi, si è fermata la MG Cyberster. Tra le maggiori sorprese positive della prova c’è la Zeekr 7X, che con 593 km percorsi ha superato del 9,6% la sua autonomia WLTP di 541 km.

Chi ha fatto meglio di tutti è stata la Tesla Model Y (Long Range AWD) che in questo contesto è riuscita a percorrere 652,1 km, cioè ben l’11,3% in più del dato dichiarato WLTP. Per NAF, dunque, è il SUV americano a “vincere" questo particolare test in cui l’aspetto più importante era verificare le differenze sul dato dichiarato. Molto bene anche la Tesla Model 3 (Long Range RWD) che con 720,8 km percorsi ha ottenuto un +2,7% rispetto al dato dichiarato.



E la Lucid Air? Come detto, ha percorso più strada di tutte, tuttavia la percorrenza reale è risultata i 13,7% inferiore a quella dichiarata secondo il ciclo WLTP. Sul sito del NAF è possibile approfondire i risultati modello per modello con tutti i dati della prova e anche confrontandoli con quelli ottenuti nei precedenti test in condizioni climatiche differenti.