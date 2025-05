Zeekr 7X pronto alla sfida dell'Europa: iniziate le prime consegne

Zeekr 7X è finalmente arrivato in Europa. La casa automobilistica cinese ha infatti iniziato le consegne del SUV elettrico in Norvegia. Il primo esemplare è stato infatti consegnato a Bergen e si tratta di un’unità di colore grigio nella versione Privilege AWD con doppio motore e la trazione integrale. Ricordiamo che gli ordini della Zeekr 7X erano stati aperti a dicembre 2024 nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. Dopo aver effettuato la prima consegna, la casa automobilistica cinese inizierà progressivamente a soddisfare tutti gli ordini ricevuti, portando nel corso delle prossime settimane le consegne a regime. Dopo Zeekr 001 e Zeekr X, arriva adesso nel Vecchio Continente la Zeekr 7X, modello molto importante per la strategia di crescita del marchio cinese in questo mercato. Ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche tecniche di questo SUV elettrico.

ZEEKR 7X: SPECIFICHE TECNICHE

Zeekr 7X misura 4.787 mm di lunghezza e poggia sula piattaforma SEA del Gruppo Geely. Grazie al passo di 2.900 mm, il nuovo SUV elettrico promette di offrire molto spazio per i passeggeri. Per i bagagli, a diposizione ci sono invece 539 litri. Davanti c’è anche un piccolo frunk da 66 litri, buono per contenere i cavi di ricarica. Salendo a bordo del SUV elettrico troviamo un ambiente minimalista ma non manca la tecnologia. Dietro al volante è presente la strumentazione digitale, mentre la plancia è dominata dal maxi schermo da 16 pollici del sistema infotainment gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 8295. Tra gli accessori è disponibile pure un head-up display. L’assistente vocale è basato sulla tecnologia ZeekrGPT che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con gli occupanti della vettura.

The first Zeekr 7X delivery in Europe has taken place in Norway! A Zeekr 7X Privilege AWD was handed over at our Frydenbø dealership in Bergen — with more markets following soon.#Zeekr #ZeekrEurope #ZeekrNorge #Zeekr7X #EV #Norge pic.twitter.com/lhwettDgJR — Zeekr Europe (@Zeekr_Europe) May 16, 2025

In Europa, il SUV elettrico è proposto con diverse motorizzazioni. I modelli Premium e Long Range adottano un singolo motore da 310 kW (421 CV) e 440 Nm sull’asse posteriore. Invece, la più potente versione Performance può contare anche su di un’unità sull’asse anteriore che permette di avere a disposizione una potenza di sistema pari a 470 kW (639 CV) con 710 Nm. Il modello Premium dispone della “Golden Battery" con celle LFP da 75 kWh (480 km di autonomia), mentre i modelli Long Range e Performance utilizzano una batteria con celle NMC da 100 kWh (615 km per la Long Range). Grazie al supporto all’architettura a 800 V il SUV elettrico è in grado di effettuare ricariche ad altissima potenza.

PREZZI

Quanto costa Zeekr 7X in Europa? 52.990 euro nei Paesi Bassi, 579.000 SEK in Svezia e 539.900 NOK in Norvegia per la versione Premium.