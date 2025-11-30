Tesla, in Italia ci sono più di 1.000 Supercharger

Prosegue la diffusione dei punti di ricarica Supercharger di Tesla. Dopo aver raggiunto il traguardo dei 75.000 Supercharger a livello globale, ora la casa automobilistica statunitense ha annunciato di aver installato il millesimo stallo in Italia. L’unità numero 1.000 si trova nella nuova stazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La stazione, situata in una zona strategica per i collegamenti tra Milano e la Svizzera, ospita otto stalli di ricarica rapida e si aggiunge a una rete in costante espansione che oggi copre l’intero territorio nazionale.

La crescita dei Supercharger in Italia (e in Europa)

Come da tradizione lo stallo numero 1.000 è stato realizzato con una colorazione celebrativa, in questo caso con il tricolore italiano. Il raggiungimento dei mille stalli, al di là dell’aspetto prettamente numerico, conferma l’impegno concreto di Tesla nello sviluppo di un’infrastruttura capillare e affidabile, indispensabile per favorire la transizione verso la mobilità elettrica. Con una presenza ormai consolidata lungo le principali autostrade e sempre più frequente anche in contesti urbani, la rete Supercharger assicura un’esperienza di ricarica sensibilmente migliore, riducendo i tempi di ricarica e azzerando la cosiddetta ansia da autonomia.

1000th Supercharger stall now open in Italy 🇮🇹. Congratulazioni! Busto Arsizio, Italy (8 stalls) https://t.co/YTMzhRZPGH pic.twitter.com/guL7ycc2gC — Tesla Charging (@TeslaCharging) November 26, 2025

L’aumento del numero dei punti di ricarica Tesla in Italia va di pari passo con l’evoluzione dell’infrastruttura di ricarica in Europa. Da questo punto di vista solamente pochi giorni fa Tesla aveva annunciato l’apertura dell’ecosistema di ricarica in Europa supportando le principali charging card all’interno dell’app Tesla.

Sebbene la capillarità dei Supercharger in Italia non sia paragonabile a quella degli altri Paesi europei, è comunque interessante registrare la crescita dei punti di ricarica Tesla. La maggiore disponibilità di punti di ricarica – anche considerando che i Supercharger sono accessibili da tutti i veicoli elettrici compatibili (non solamente quelli a marchio Tesla) – può rappresentare un incentivo importante nella transizione del settore auto del nostro Paese.