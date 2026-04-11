Zagato, La Squadra e Deus Ex Machina presentano una esclusiva AGTZ Twin Tail

Zagato e La Squadra hanno svelato una straordinaria interpretazione one-off della AGTZ Twin Tail, arricchita dall’intervento creativo di Deus Ex Machina. Costruita sulla piattaforma della moderna Alpine A110, la AGTZ Twin Tail nasce dalla reinterpretazione dello spirito delle corse endurance, ispirandosi alla leggendaria Alpine A220.

Secondo Andrea Michele Zagato il progetto incarna il coraggio di reinterpretare la tradizione: “creare un’auto con due anime – e letteralmente due code – è un atto audace che valorizza l’individualità e arricchisce il panorama del collezionismo automobilistico".

L’incontro tra mondi diversi

Per questa one-off Deus Ex Machina ha sviluppato una livrea esterna unica e dettagli interni personalizzati. Il direttore creativo e co-fondatore Carby Tuckwell ha lavorato a stretto contatto con Lucas Mongiello e il team di design Zagato. Jakub Pietrzak, fondatore di La Squadra, ha sottolineato come il progetto rappresenti un ponte tra mondi apparentemente distanti: il surf e il motorsport. Entrambi condividono infatti una radice comune nell’evoluzione dei materiali compositi — dalla vetroresina alla fibra di carbonio — che ha rivoluzionato forme, pesi e proporzioni a partire dagli anni ’50.

Una forte identità visiva

Fedele al proprio linguaggio distintivo, Deus Ex Machina ha creato una livrea monocromatica in bianco e nero, capace di esaltare le linee scultoree della AGTZ Twin Tail e la sua iconica coda lunga rimovibile. Il risultato è una grafica audace che valorizza il dinamismo della vettura. Tuckwell ha descritto il progetto come una sfida ai massimi livelli: più la forma di un’auto è bella, più è complesso armonizzare colori e grafica senza comprometterne l’essenza.

Gli interni presentano dettagli discreti ma raffinati, completando una visione in cui artigianalità, performance ed espressione artistica si incontrano. Per celebrare il lancio, Deus Ex Machina ha annunciato una capsule esclusiva composta da t-shirt e poster in edizione limitata. Le grafiche, illustrate a mano da Carby Tuckwell, traducono la silhouette della vettura in opere visive dal forte impatto, estendendo il progetto oltre l’automobile verso la cultura contemporanea del collezionismo.