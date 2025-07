Dalla Cina arrivano le prime auto Super Extended Range: debutto ad agosto con IM Motors

Dopo il “Super Hybrid", in Cina si sono inventati il “Super Extended Range“. IM Motors, Gruppo SAIC, ha infatti fatto sapere che il primo agosto presenterà il suo primo modello Super Extended Range. Di cosa si tratta? La tecnologia range extender la conosciamo bene. Si tratta di auto elettriche alimentate da una batteria più piccola che oltre ad essere ricaricata in maniera tradizionale, è alimentata da un motore endotermico con funzione di generatore. In questo modo è possibile disporre di un’elevata autonomia senza dover puntare su accumulatori di grande capacità.

PRIMI DETTAGLI

Tra circa una settimana ne sapremo molto di più ma i primi dettagli sono decisamente interessanti. La nuova piattaforma permetterà di offrire una batteria da 66 kWh realizzata da CATL che permetterà un’autonomia di oltre 450 km secondo il ciclo CLTC ovviamente. La vettura disporrà poi di un’architettura a 800 V che permetterà quindi di effettuare ricariche ad altissima potenza. Il sistema Super Extended Range utilizzerà anche un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri di SAIC, in grado di erogare una potenza massima di 114 kW (155 CV).



Quale sarà il primo modello ad adottare questa nuova piattaforma? Pare che si tratterà di un SUV di grandi dimensioni da 6 posti, il nuovo IM LS9 che misura 5.279 mm lunghezza x 2.000 mm larghezza x 1.806 mm altezza, con un passo di 3.160 mm. Il debutto sul mercato sarebbe poi atteso per il quarto trimestre di quest’anno. La stessa tecnologia arriverà anche sul modello IM LS6, un SUV a 5 posti.

IL RANGE EXTENDER PIACE IN CINA

Questa tecnologia in Cina sta guadagnando progressivamente consenso e viene vista come un ottimo compromesso per offrire auto elettriche che non abbiano problemi di autonomia, per convincere, così, anche tutte quelle persone che ancora non si fidano delle auto a batteria. Un successo che sta portando anche alcune case automobilistiche europee a valutare la possibile introduzione di tale tecnologia nel nostro mercato. Che il range extender piaccia molto in Cina lo dimostra anche il lavoro di sviluppo dietro a questa tecnologia. Lo scorso novembre, CATL ha lanciato ufficialmente la sua “batteria Freevoy", specificamente progettata per queste vetture, sulla carta in grado di offrire oltre 400 km CLTC di autonomia. Accumulatore che probabilmente troveremo sulla nuova vettura di IM Motors.