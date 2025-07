Nuova Nissan Micra... e se arrivasse una versione Nismo?

Nissan Micra si sta apprestando a tornare sul mercato dopo un lunga assenza in una veste completamente differente dato che sarà 100% elettrica. Un ritorno molto importante e la casa automobilistica scommette sul successo di questo modello che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino in attesa di poterlo provare. E se la nuova Nissan Micra in futuro fosse proposta anche in una versione più sportiva con il marchio Nismo? Pare che una piccola possibilità ci sia. Infatti, i colleghi di AutoExpress, parlando con i vertici europei del marchio se fosse possibile realizzare una Micra Nismo ad alte prestazioni, la risposta che hanno ricevuto non è stata “no”.



Christophe Amblard, responsabile della pianificazione prodotti per l’Europa di Nissan, ha risposto che l’azienda “sta valutando ogni possibilità per la sua futura gamma di prodotti, incluso l’ampliamento della gamma Nismo“. Ovviamente, ad oggi non è possibile confermare nulla. Un’eventuale versione Nismo della nuova Micra potrebbe comunque rafforzare l’immagine del nuovo modello e tecnicamente non sarebbe nemmeno troppo complessa da realizzare.

SINERGIE CON IL GRUPPO RENAULT

Ricordiamo che la nuova Nissan Micra deriva dalla Renault 5 la cui piattaforma ha già dimostrato di poter gestire potenze molto più elevate. Infatti, su questa base nasce anche il modello Alpine A290, sostanzialmente la versione sportiva della R5. Sfruttando quindi le sinergie con il Gruppo francese tecnicamente riuscire a sviluppare una Nissan Micra Nismo non sarebbe difficile. Al momento non c’è ancora nulla di confermato. Tuttavia, se la casa automobilistica giapponese dovesse ritenere valido il progetto potrebbe attingere da quanto già sviluppato da Renault. Non si può fare altro che attendere novità. Intanto, entro fine anno debutterà sul mercato la nuova city car elettrica giapponese. Ma se dovesse arrivare in futuro una versione Nismo, vi piacerebbe?

