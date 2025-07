Elon Musk la spara grossa: entro fine anno il Robotaxi coprirà metà della popolazione americana

Tesla sta puntando moltissimo sulla guida autonoma e durante la presentazione dei risultati economici del secondo trimestre 2025, ha ovviamente parlato del nuovo servizio Robotaxi e dei piani di espansione. Qui c’è una novità perché è stato fatto un annuncio in stile Elon Musk che ovviamente va preso con tutte le cautele del caso. Musk ha infatti detto che entro la fine dell’anno metà della popolazione degli Stati Uniti avrà la possibilità di accedere al servizio Robotaxi. Probabilmente intende quella che vive della grandi città dato che Tesla ha più volte evidenziato che punta ad offrire il servizio di taxi a guida autonoma nelle principali realtà del Paese. La “sparata” è comunque grossa ma ovviamente il tutto va preso con le dovute attenzioni visto che conosciamo bene il personaggio che più di una volta si è lasciato andare a promesse diciamo particolarmente “ambiziose”.

IL SERVIZIO ROBOTAXI CRESCE

“Sparata” a parte, il servizio di Robotaxi sta effettivamente crescendo e progressivamente Tesla intende portarlo in altre realtà. Una delle prossime tappe sarà la Bay Area a San Francisco dove Tesla sta attendendo le autorizzazioni. Successivamente, la casa automobilistica punta a portare i suoi Robotaxi in Nevada, Arizona e Florida. Insomma, la casa automobilistica punta a portare la sue Model Y Robotaxi in più città possibili. Non si arriverà a metà della popolazione ma Tesla conta comunque di ampliare rapidamente questo suo progetto.

FSD IN EUROPA

L’FSD, cioè la Full Self Driving, starebbe finalmente per arrivare in Europa. Abbiamo visto che Tesla sta sperimentando la FSD in diverse grandi città del Vecchio Continente in attesa delle autorizzazioni e pare che ci siamo molto vicini. Si parla del debutto nei Paesi Bassi entro la fine del terzo trimestre 2025. Al termine dell’estate ci potrebbero quindi essere novità importanti. Tra pochi mesi scopriremo se davvero manterrà questa promessa. Secondo Tesla, comunque, l’arrivo della FSD in Europa permetterà un rilancio delle vendite delle sue auto.