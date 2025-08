Prezzi benzina e diesel in Europa? Ecco dove costa di meno fare un pieno

Le vacanze estive sono arrivate e molti si metteranno in viaggio in auto attraversando anche l’Europa per recarsi presso la meta della propria villeggiatura. Chi si sposta spesso nei Paesi europei sa che i prezzi di benzina e diesel possono essere molto differenti da quelli italiani notoriamente tra i più cari. Queste differenze sono state evidenziate anche da una recente indagine dell’ADAC (Automobile Club Tedesco). Cosa emerge? Che in Europa ci possono essere differenze anche di 55 centesimi sulla benzina e di 54 centesimi per il diesel. Una differenza che quindi può arrivare a pesare non poco sulle tasche degli automobilisti durante i loro lunghi viaggi.

DOVE COSTA DI MENO UN PIENO DI BENZINA O DIESEL?

Grazie ai dati della Commissione Europea, l’indagine dell’ADAC ha individuato i Paesi più convenienti dove fare un rifornimento di carburante. Dove costa di meno la benzina in Europa? Un pieno effettuato in Polonia ci costerà meno di tutti. Per quanto riguarda, invece, il diesel, il Paese più conveniente e la Repubblica Ceca. Per chi viaggia molto in auto tra i Paesi Europei, ADAC suggerisce di pianificare bene le soste per i rifornimenti visto che si può arrivare a risparmiare un bel po’. In ogni caso, evidenzia anche alcune cose importanti. Per esempio, ci possono essere delle importanti differenze anche all’interno dello stesso Paese. In autostrada, benzina e diesel possono costare di più. Di seguito proponiamo la tabella dell’ADAC con i prezzi medi di benzina e diesel per ogni singolo Paese europeo.



DOVE COSTA DI PIÙ UN PIENO DI BENZINA E DIESEL

Sul fronte opposto, dove si paga di più in Europa per rifornire la nostra auto benzina o diesel? La benzina più cara si trova in Danimarca, mentre il gasolio costa di più in Svizzera. E l’Italia? In questa particolarissima classifica il nostro Paese si trova ai primi posti, con i prezzi di benzina e diesel tra i più cari del Vecchio Continente. Nessuna sorpresa, solo l’ennesima conferma.

TANTE DIFFERENZE ANCHE ALL’INTERNO DELLO STESSO PAESE

ADAC lo sottolinea più volte. Per quanto queste informazioni siamo importanti, i prezzi dei carburanti non possono essere sempre confrontati 1:1, dato che all’interno dello stesso Paese le differenze possono essere importanti. Inoltre, come accennato prima, ci possono essere variazioni sensibili pure tra i prezzi dei carburanti nei centri urbani con quelli nelle autostrade.