Nuova Nissan Juke sarà elettrica ma quella a benzina non sparirà

L’elettrico avanza, certo. Ma Nissan Juke a benzina? Resiste. Nonostante l’arrivo ormai imminente della nuova Juke elettrica previsto per il 2026, la casa giapponese ha deciso di tenere in vita anche la versione termica. Il motivo? Un mix di strategia commerciale e cautela nei confronti del mercato europeo.

Nissan fa le cose sul serio sull’elettrico in Europa, parliamo di un investimento colossale, circa 4 miliardi di dollari, per dare nuova linfa allo storico stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Un segnale forte, quasi un “ok, si parte davvero”. È proprio lì che prenderanno forma tre dei modelli più importanti per il futuro elettrico del marchio: la nuova LEAF, il rinnovato Qashqai e, naturalmente, la sempreverde Juke.



Perché la Juke resta importante?

Il primo passo sarà la LEAF elettrica , già anticipata e in arrivo entro la fine del 2025., nel 2026, e infine al, previsto per il 2027. Ma nel frattempo, la versione a benzina della Juke rimarrà ancora disponibile affiancando il modello elettrico.

C’è un motivo ben preciso. In Europa, la Juke è una delle regine del mercato Nissan: secondo solo al Qashqai nelle vendite. Non è quindi sorprendente che l’azienda voglia andarci piano con il passaggio all’elettrico completo, specialmente in quelle aree dove la domanda di EV non è ancora forte e le normative sulle emissioni variano parecchio.



Intanto arriva la nuova LEAF

Quando Nissan ha svelato questi tre nuovi modelli EV, il messaggio era chiaro: ripartire, innovare, rilanciarsi. Ma la realtà si sta rivelando un po’ più complicata. Dopo un rinvio silenzioso delc’è chi si chiede se anche la. E non è l’unico segnale. Secondo l’agenzia giapponese Kyodo News, rilanciata da Reuters,. Una mossa che ha acceso più di qualche campanello d’allarme. E non finisce qui: anche negli Stati Uniti la casa nipponica ha deciso di rimandare l’uscita di due modelli elettrici, inizialmente previsti per lo stabilimento di Canton, Mississippi. Segno che qualcosa si sta muovendo… ma forse non nella direzione attesa.

Nel frattempo,, attesa a fine anno. Nissan ha deciso di voltare pagina: addio linea da compatta, benvenuto stile da. Oltre al look, ci si aspettano migliorie importanti in autonomia, tempi di ricarica e tecnologia a bordo. Il futuro, per Nissan, resta elettrico. Ma la realtà è che il percorso non è lineare. E così ilpotrebbe avere ancora un ruolo da giocare, in questa lunga fase di transizione.. E l’azienda sembra averlo capito.