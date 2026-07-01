Volkswagen ID. 4: con il restyling cambierà nome, diventerà ID. Tiguan

La Volkswagen ID.4 si prepara a un cambiamento sostanziale: con il restyling di metà carriera previsto entro la fine dell’anno, il SUV elettrico prenderà ufficialmente il nome di ID. Tiguan. Questa scelta rappresenta un vero e proprio riposizionamento strategico. La Casa di Wolfsburg ha infatti capito che sigle numeriche come ID.3 o ID.4 non hanno la stessa forza commerciale di nomi storici come Golf, Polo o Tiguan, capaci di evocare modelli chiave per il marchio e quindi di avvicinare la clientela.

Tante le novità

L’evoluzione del modello non si limiterà alla sola denominazione, ma porterà un profondo aggiornamento. La nuova ID. Tiguan sfrutterà la nuova piattaforma MEB+ e sfoggerà un frontale ridisegnato per richiamare la Tiguan termica, pur mantenendo un’identità stilistica autonoma. Anche gli interni saranno rivisti all’insegna della praticità, introducendo ad esempio le nuove maniglie ad anello al posto delle precedenti soluzioni integrate.

Nuove batterie

Dal punto di vista meccanico, la novità più importante è rappresentata dall’introduzione delle batterie LFP (litio-ferro-fosfato) per le versioni entry-level, che permetteranno di contenere i costi garantendo al contempo un’ottima affidabilità. Confermata la produzione nello stabilimento di Emden fino al 2031. La ID. Tiguan aprirà la strada a una nomenclatura più familiare che includerà presto anche la ID. Polo e il SUV compatto ID. Cross.