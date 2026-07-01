Rivoluzione ai vertici di Stellantis: Jean-Philippe Imparato lascia il Gruppo

Stellantis rivoluziona una parte delle sue gerarchie di vertice. E una delle notizie più rumorose è che Jean-Philippe Imparato lascia definitivamente il Gruppo: ora è arrivata l’ufficialità. L’ex braccio destro di Carlos Tavares, uno dei pochi dirigenti legati alla vecchia guardia ad aver inizialmente resistito al profondo rimpasto aziendale guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa, ha annunciato l’addio per aprire “un nuovo capitolo della sua vita”. Si tratta quindi di un’uscita volontaria, ma c’è da dire che il ruolo di Imparato era stato pesantemente ridimensionato negli ultimi mesi.

Contava sempre meno

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, il suo ruolo all’interno delle gerarchie di Stellantis è stato sempre più ridotto a livello di importanza. Quando, un anno fa, Filosa ha assunto la guida del gruppo, Imparato era stato inizialmente confermato nel ruolo di responsabile dell’Europa allargata e dei marchi europei, ma aveva contemporaneamente perso la guida di Alfa Romeo e della divisione dedicata ai veicoli commerciali, Stellantis Pro One. Il suo ruolo si era ulteriormente ridimensionato lo scorso autunno, quando il dirigente aveva subito un altro declassamento, venendo nominato esclusivamente amministratore delegato di Maserati.

Il successore in Maserati

Tuttavia, anche all’interno della casa del Tridente gli equilibri apparivano precari. Negli ultimi mesi era diventato evidente che il vero decisore nell’azienda modenese fosse il direttore operativo, Santo Ficili. Ed è proprio quest’ultimo a emergere come la figura centrale di questo nuovo assetto: Ficili assume ora a tutti gli effetti l’incarico di amministratore delegato di Maserati, pur mantenendo saldamente il suo ruolo al vertice di Alfa Romeo.

Le altre nomine

La riorganizzazione, comunque, riguarda anche altri rami dell’azienda. L’addio di Imparato ha infatti liberato la posizione di Head of Stellantis & You Sales and Services, un incarico strategico che passa ora nelle mani di Luca Napolitano, completando così il quadro delle nuove nomine. Il cambio di rotta conferma la ferma volontà del gruppo di rinnovare le proprie prime linee direttive per affrontare le sfide future del mercato automobilistico.