La nuova BMW iX1 entra nell'era Neue Klasse, un render anticipa come potrebbe cambiare

Al Salone di Monaco ha fatto il suo debutto la nuova BMW iX3 che ha introdotto tantissime novità tra cui il nuovo linguaggio di design ribattezzato “Neue Klasse“. Le novità si trovano soprattutto davanti con l’addio al doppio rene XXL che in passato ha fatto molto discutere. Al suo posto una nuova soluzione che richiama il passato del marchio. Queste novità stilistiche arriveranno progressivamente sulla maggior parte dei modelli del marchio con l’introduzione di restyling o nuove generazioni. A quanto pare, anche la nuova BMW X1 evolverà adottando le novità di design viste sulla iX3. Infatti, negli ultimi giorni sono apparse foto spia che mostrano un muletto del nuovo SUV. Sebbene ancora camuffato, è stato possibile notare che il frontale è stato ridisegnato. Partendo da queste immagini c’è già chi ha realizzato alcuni render che mostrano come potrà evolvere il SUV, come in quello che proponiamo.

UN NUOVO VOLTO CON IL RESTYLING

Ovviamente le stesse novità stilistiche riguarderanno anche il modello endotermico, la BMW X1. Il restyling su cui sta lavorando BMW sarà quindi corposo con un frontale completamente ridisegnato per abbracciare la nuova filosofia di design Neue Klasse. Anche il posteriore evolverà e presenterà una soluzione simile a quella vista sulla nuova BMW iX3 e quindi gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Le foto spia non hanno permesso di vedere gli interni ma possiamo immaginarci un importante upgrade tecnologico con l’introduzione del sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto all’interno del SUV elettrico visto al Salone di Monaco. Dunque, niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment.



DEBUTTO

Con il restyling non ci sarà alcun cambio di piattaforma per il modello elettrico. Parlando delle, trattandosi di un restyling non dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Sul modello elettrico, comunque, è possibile che arrivino nuove batterie per andare a migliorare l’autonomia.

Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi. Infatti, il lancio del restyling della BMW iX1 e della versione endotermica X1 non è atteso a breve visto che si parla del 2026.