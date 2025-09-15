Volkswagen T-Cross si rinnova di nuovo, un arrivo un secondo restyling

Volkswagen sta lavorando su diversi nuovi modelli elettrici ma ovviamente non si è dimenticata della sua gamma di auto endotermiche. A quanto pare, per la Volkswagen T-Cross è in arrivo un secondo restyling. Infatti, l’attuale generazione era già stata aggiornata nel 2023. Nuove foto spia che arrivano dalla Spagna mostrano dunque il nuovo modello durante una sessione di test su strada. Ovviamente la vettura appare ancora camuffata con pellicole che coprono la parte frontale ed il posteriore, le aree della vettura dove saranno introdotte le maggiori novità stilistiche.

COSA CAMBIERÀ?

Il camuffamento non permette di capire molto. Tuttavia, possiamo immaginare che Volkswagen abbia ridisegnato il frontale, con una nuova griglia e fari dotati di una nuova firma luminosa, probabilmente collegati tra loro da una striscia luminosa. Non dovrebbero nemmeno mancare ritocchi al paraurti. Se la parte anteriore potrebbe presentare diverse novità stilistiche, le novità al posteriore potrebbero essere meno marcate con gruppi ottici dotati di una nuova grafica e un paraurti leggermente ritoccato. Ovviamente ne sapremo di più nel corso del tempo man mano che si avvicinerà il momento della presentazione del nuovo restyling della Volkswagen T-Cross 2026.



Non si vede l’abitacolo ma possiamo immaginare che con il nuovo aggiornamento della T-Cross, arrivi un upgrade della tecnologia con un rinnovato sistema infotainment dotato magari di un display più grande.

MOTORI

Ci saranno novità anche per quanto riguarda le motorizzazioni? Oggi, per questo modello è disponibile un 1.0 TSI da 95 CV e 116 CV. Si specula della possibilità dell’introduzione del Mild Hybrid ma non ci sono conferme. Possibile comunque che la gamma di motori non venga toccata.

DEBUTTO

Quando potrebbe arrivare il nuovo restyling della Volkswagen T-Cross? In attesa di conferme ufficiale si parla del 2026.