Toyota Land Cruiser Rally Raid, versione speciale per i successi alla Dakar

Toyota Land Cruiser è da anni protagonista alla Dakar nella categoria auto di serie. Per celebrare i successi di questo modello, la casa automobilistica ha voluto realizzare una versione speciale in serie limitata della Land Cruiser GR Sport grazie al lavoro di Toyota Auto Body. Il risultato di questo lavoro è l’esclusiva versione “Rally Raid“, creata nello specifico per festeggiare la dodicesima vittoria consecutiva del Team Land Cruiser nella categoria veicoli di serie al Rally Dakar. L’azienda produrrà solo 12 unità della Land Cruiser Rally Raid e offrirà altri 12 kit di aggiornamento per chi possiede già la Land Cruiser GR Sport. Questo modello esclusivo è purtroppo disponibile solamente in Giappone. Per il momento non ci sono informazioni su di una possibile disponibilità, sempre in serie limitata, anche su altri mercati.

UN’EDIZIONE ESCLUSIVA: ECCO LE CARATTERISTICHE

La Rally Raid presenta alcuni interessanti aggiornamenti. Monta cerchi Enkei PDT1 da 18 pollici con pneumatici fuoristrada Toyo Open Country. Inoltre, troviamo pinze dei freni e i ganci di traino rossi e non mancano nemmeno nuovi paraspruzzi ed alcuni ritocchi estetici che enfatizzano il look più sportiveggiante del fuoristrada. Ancora più importante, la Land Cruiser Rally Raid può contare anche su nuove sospensioni che migliorano la dinamica di guida in tutte le condizioni. Non manca una specifica personalizzazione per l’abitacolo con sedili rivestiti in pelle e in tessuto ultra suede, oltre a una targhetta Rally Raid sulla consolle centrale.



MOTORE

E il motore? Toyota per questa versione speciale del suo fuoristrada non ha previsto modifiche. Sotto al cofano troviamo quindi un motore diesel V6 biturbo da 3,3 litri in grado di erogare 227 kW / 309 CV e 700 Nm di coppia. La potenza viene trasferita a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 10 rapporti.

PREZZO

In Giappone, la nuova Toyota Land Cruiser Rally Raid ha un prezzo di 9.380.800 yen che al cambio sono circa 54.180 euro. Ottenere l’auto non sarà però semplice per chi la volesse comprare. Infatti, gli interessati dovranno partecipare in questi giorni a un’estrazione presso i concessionari Toyota. I vincitori saranno avvisati dopo il 17 ottobre e le prime consegne sono previste per dicembre.